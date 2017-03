BATMAN BEGINS/ Su Italia 1 il film con Morgan Freeman e Katie Holmes (oggi, 14 marzo 2017)

BATMAN BEGINS, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 14 MARZO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Batman Begins, il film in onda su Italia 1 oggi, maredì 14 marzo 2017 alle ore 21.10, il primo entusiasmante capitolo della straordinaria saga dell'uomo pipistrello firmata da Cristopher Nolan. Il film è diventato da subito un cult per gli appassionati del genere dei supereroi, ma anche chi non ha seguito con grande entusiasmo questo filone è rimasto affascinato dalla trilogia del Cavaliere Oscuro. L'idea vincente del regista è stata quella di concentrarsi sugli aspetti psicologici del personaggio e dei suoi nemici, evitando l'eccessivo ricorso a combattimenti spettacolari (pur presenti nel film) preferendo invece momenti riflessivi che svelano il processo di sviluppo interiore di Bruce Wayne. Il budget stanziato per la pellicola si aggira intorno ai 150 milioni di dollari, molte delle scene iniziali sono state girate sul ghiacciaio islandese del Vatnajokull, dove Liam Neeson e Cristhian Bale svolgono una parte dell'addestramento. Il film è uscito il 15 giugno in Italia e in Europa 2005, mentre negli Stati Uniti è arrivato due giorni dopo. Batman Begins ha immediatamente ricevuto gli elogi della critica e un grande successo di pubblico, che già nel primo week end di proiezione ha riempito le sale cinematografiche riempiendo così i botteghini. Anche la critica è stata molto magnanima col film di Nolan, riconoscendone da subito le influenze del regista ed elogiando moltissimo diversi aspetti della pellicola. L'unico elemento che non sembra aver convinto tutta la critica è la storia d'amore che Bruce Wayne intratterrà con la reporter Rachel Dawes, interpretata da Katie Holmes. Insieme ai due capitoli successivi, Il Cavaliere Oscuro e Il ritorno del Cavaliere Oscuro, Batman Begins dà vita ad una saga cinematografica senza rivali. Ma ecco in breve la trama del film.

BATMAN BEGINS, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 14 MARZO 2017: LA TRAMA - Bruce Wayne, rimasto orfano da bambino dopo che un criminale di nome Joe Chill ha ucciso entrambi i genitori miliardari, intraprende il suo percorso insieme a Ra's Al Ghul dopo essere stato aiutato a fuggire da una prigione in Buthan. Al fianco del suo mentore, Wayne imparerà diverse arti fra cui la lotta e la spiritualità, ma nel momento di entrare a far parte della Setta delle Ombre, rifiuterà e inizierà a cercare il proprio percorso di giustizia. Per farlo, affronterà la sua più grande paura (quella dei pipistrelli) e aiutato dalle attrezzature militari progettate dal dirigente Lucius Fox, diventerà Batman. Nei panni dell'uomo pipistrello, Bruce comincerà a sfidare i criminali più pericoloso di Gotham City, lavorando in maniera parallela a quella delle forze dell'ordine e suscitando le loro invidie.

