BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane e italiane: la serenità ritorna tra i Forrester, è solo calma apparente?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: STEAM FESTEGGIATI DA TUTTI I FAMILIARI - I problemi che noi italiani stiamo vedendo all'interno della famiglia Forrester, saranno solo un lontano ricordo nelle puntate americane. In esse, infatti, le incomprensioni verranno meno e Quinn comincerà ad essere accettata, anche se sappiamo bene che si tratterà solo di calma apparente. Eric, infatti, si compiacerà per i recenti sviluppi della sua vita anche se non sospetterà che dietro questa serenità ci sarà il flirt tra Quinn e Ridge. Non ci saranno, invece, ostacoli all'orizzonte per quanto riguarda Liam e Steffy, ormai prossimi al matrimonio che verrà celebrato in Australia. I due futuri sposi saranno protagonisti di una piacevole festa che verrà organizzata alla Forrester Creations da coloro che non li seguiranno nella Terra dei Canguri: Nicole, Pam e Charlie, Rick e Maya prepareranno loro una sorpresa in ufficio che li riempirà di gioia, confermando come tutto sia cambiato rispetto a qualche anno fa: come sono lontani i tempi dell'odio tra Steffy e Rick?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 14 MARZO: PROPOSTA SHOCK DI BILL A BROOKE - I Forrester riusciranno a liberarsi di Quinn Fuller una volta per tutte? Dovremo attendere la puntata di Beautiful di oggi pomeriggio per scoprire se Bill tenderà una mano all'odiato sarto, mettendo a sua disposizione il 12,5% della quote della Spencer Pubblications. Dopo avere rifiutato di cedere a Katie tali azioni societarie, inserendole nell'accordo per il divorzio, il magnate dell'editoria avrà un'improvvisa illuminazione: tutto avrà inizio quando Brooke gli chiederà di vendere a Ridge tali importanti quote, anche ad un prezzo molto alto. Perché non sfruttare tale situazione a proprio vantaggio? Dopo avere chiesto alla Logan di sposarlo non appena il suo divorzio da Katie diventerà effettivo, lo Spencer avrà per lei un regalo di nozze che non potrà rifiutare e che potrebbe risolvere i suoi problemi una volta per tutte: il 12,5% della Forrester Creations in cambio del fatidico sì. Ma la Logan potrà accettare un simile ricatto?

