Beautiful / Anticipazioni puntata 15 marzo: Katie ha le idee chiare, chissà perchè?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 15 MARZO: KATIE HA LE IDEE CHIARE - Nella puntata di Beautiful di domani pomeriggio Brooke correrà alla Forrester Creations per rendere nota la recente proposta di Bill. Lei potrà ottenere le quote della casa di moda di proprietà dello Spencer, ma in cambio dovrà diventare sua moglie, non appena il suo divorzio con Katie diventerà effettivo. Consapevole che si tratterà della peggiore notizia possibile per la sorella, Brooke non si sentirà pronta ad accettare questa proposta, nonostante l'opinione di Ridge sia del tutto diversa. Ma quando la madre di Hope informerà anche Katie delle ultime novità, quest'ultima avrà una dichiarazione del tutto inaspettata: le dirà di andare avanti e di soddisfare lo Spencer, dandogli quello che va cercando. Da parte sua non ci sarà nessun problema! Le parole di Katie saranno sarcastiche, anche se per la prima volta darà l'impressione di avere messo una pietra sopra al suo doloroso passato.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 15 MARZO: QUALE SARA' LA RISPOSTA DI BROOKE? - La sorprendente proposta di Bill a Brooke sarà più che mai protagonista della puntata di Beautiful di domani, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 13:40. In essa il magnate dell'editoria rinnoverà all'amata il loro possibile accordo: se lei accetterà di diventare sua moglie, non appena otterrà il divorzio da Katie, lui in cambio le darà le quote della Forrester Creations, che dovrà considerare un vero regalo di nozze. La Logan resterà comprensibilmente sconvolta di fronte a tale possibilità che potrebbe cambiarle la vita, obbligandola a compiere un passo che lei non aveva in programma. Lo Spencer capirà lo stato d'animo dell'amata per questo le chiederà di non prendere decisioni affrettate, consigliandole di riflettere sulla decisione più giusta. Si dirà anche certo che Brooke correrà ad informare il sarto di questa proposta, che potrebbe risolvere tutti i suoi problemi con l'odiata Fuller. Ed infatti non si sbaglierà? Brooke correrà da Ridge e gli confesserà di avere trovato una soluzione...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 15 MARZO: NICOLE SORPRENDE SASHA - Il flirt recentemente nato tra Sasha e Thomas non resterà segreto a lungo all'interno della famiglia Avant. Nella puntata di Beautiful di domani, infatti, Nicole si recherà a casa di Thomas per portargli dei disegni dei quali avrà bisogno e qui troverà la peggior sorpresa possibile. Di fronte ad una simile visione, la fidanzata di Zende chiederà di chiarire i motivi della sua presenza, usando un tono non troppo gentile. Ne conseguirà una terribile discussione, nella quale le due sorelle esprimeranno per l'ennesima volta il loro contrario punto di vista: secondo Nicole le intenzioni di Sasha non saranno affatto lodevoli. Vorrà forse sedurre un nuovo rampollo Forrester, come accaduto in precedenza per Zende? Sasha proverà a difendersi, anche grazie all'appoggio di Thomas, ma tutto risulterà inutile. Farà bene a non fidarsi di lei dopo i recenti trascorsi o questa volta Sasha sarà sincera?

