BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA SHOWGIRL CANTA LA CANZONE DI EMMA E BALLA CON SANTIAGO, VIDEO (OGGI, 14 MARZO 2017) - Belen Rodriguez ha “rubato” Stefano De Martino ad Emma Marrone e le gelosie nate da questo triangolo si sono trascinate per anni, continuando a dividere i fans delle due. Anche se il matrimonio tra la showgirl argentina e il ballerino napoletano è “naufragato” ormai più di un anno fa, è singolare vederla ballare sulle note di una delle ultime hit dell’ex fidanzata del suo ex marito. A mostrarci Belen mentre danza sulle note di “Libre”, il tormentone estivo di Emma Marrone e Alvaro Soler che ha spopolato in radio qualche mese fa, è Veronica Cozzani. La madre della showgirl riprende infatti il piccolo Santiago che, con indosso un costume da Spiderman, imita papà Stefano De Martino nel salotto di casa. Lì con loro c’è anche la showgirl che, dopo pochi secondi, entra nell’inquadratura e inizia a ballare con il figlioletto, anche se lui sembra andare più per la sua strada. La Rodriguez prova anche a dargli dei consigli ma il piccolo De Martino sembra già sapere il fatto suo quando si tratta di danza e non è difficile da credere, visto che è un figlio d’arte. Oltre a ballare, la showgirl argentina canta anche e c’è chi ha notato il “paradosso”: “Lei che canta le canzoni della ex di suo marito”. Clicca qui per vedere il video che ha conquistato oltre 30mila like in meno di un giorno.

© Riproduzione Riservata.