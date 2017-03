BLACK DAHLIA/ Su Rai Movie il film con Scarlett Johansson (oggi, 14 marzo 2017)

BLACK DAHLIA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 14 MARZO 2017: IL CAST - Black Dahlia, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 14 marzo 2017 alle ore 23.15. Una pellicola dal genere thriller e drammatica che è stata prodotta tra Germania e USA nel 2006 per la regia di Brian De Palma ed il soggetto è stato tratto dal romanzo scritto da James Ellroy. I personaggi principali del lungometraggio sono stati interpretati Josh Hartnett, Hilary Swank, Scarlett Johansson e Aaron Eckhart. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

BLACK DAHLIA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 14 MARZO 2017: LA TRAMA - Siamo a Los Angeles, sul finire del secondo conflitto mondiale. In questa città americana vivono due agenti di polizia, Bucky e Lee. Un giorno i due detective ricevono un incarico molto interessante, devono indagare su un caso di omicidio, in cui è stata assassinata una bellissima giovane di nome Elizabeth. La donna era un'attrice che nelle sue esibizioni era solita indossare sempre degli abiti di colore nero. Per questa sua abitudine, Elizabeth veniva soprannominata Dalia Nera. Bucky e Lee quindi, nell'esaminare il cadavere dell'attrice, si rendono conto che quest'ultima prima di morire ha subito delle terribili torture. Lee intanto ha una fidanzata di nome Kay, il rapporto con la giovane non va nel migliore dei modi in quanto il detective pensa sempre a lavorare e trascura la sua compagna. Invece Bucky è sempre più attratto da una ragazza che si chiama Madeleine. La donna è figlia di uno dei boss più importanti della città di Los Angeles. Nelle loro ricerche, Bucky e il suo collega vengono a sapere da Madeleine che Elizabeth andava spesso con un'amica in un locale di lesbiche. Intanto Lee è perseguitato da un suo ex socio che è appena uscito dal carcere. L'uomo si chiama Bobby e vuole da Lee i soldi che gli spettano di una rapina che i due hanno commesso insieme. Ad un certo punto Lee è costretto ad uccidere Bobby, a sua volta il detective viene ucciso da uno sconosciuto davanti agli occhi impotenti di Bucky che non riesce a vedere il volto dell'assassino. Il proprietario dello stabile in cui sono morti Lee e Bobby ne brucia i corpi per occultare i due omicidi e non passare dei guai, Bucky, è sconvolto e dispiaciuto per aver perso il suo collega e si reca da Kay, la fidanzata di Lee e le confessa che il suo uomo è morto. Nei giorni seguenti Bucky capirà di provare dei forti sentimenti per la donna del suo amico defunto ed inizierà una passionale relazione con lei. Dopo aver osservato una pellicola di carattere erotico, con protagonista Elizabeth e una sua compagna di nome Lorna, Bucky si convince che l'assassino dell'attrice sia senza alcun dubbio Emmett, che è il papà di Madeleine. Quando va nella casa del boss per arrestarlo, Bucky scopre che ad aver ucciso Elizabeth è stata Ramona, la moglie di Emmett. La donna, dopo aver ammesso le sue colpe di fronte a Bucky si toglie la vita. In seguito, l'agente scopre che Madeleine ha ucciso Lee, perchè l'uomo minacciava il padre della ragazza. Allora Bucky si reca in un albergo dove incontra Madeleine e la uccide senza pietà.

