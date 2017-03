BOSS IN INCOGNITO/ Oggi, martedì 14 marzo 2017, non va in onda: ecco perché

BOSS IN INCOGNITO, OGGI NON VA IN ONDA (martedì 14 marzo 2017) - Stasera, martedì 14 marzo 2017, non andrà in onda un nuovo appuntamento con il reality show condotto da Nicola Savino Boss in Incognito. Questo perchè la settimana scorsa è andata in scena la settima e ultima puntata di questa stagione. Sicuramente il programma ha avuto un grande successo con diversi famosi Boss che si sono messi in gioco entrando nelle loro aziende per cercare di capire come funzionassero anche a partire dai più piccolo ingranaggi. Abbiamo assistito così a storie di uomini, donne, persone che lavorano tutti i giorni e danno il massimo per rendere grande un'azienda partendo dal loro piccolo e speciale lavoro quotidiano. Nicola Savino prendeva il posto di Flavio Insinna che l'anno scorso aveva condotto la terza stagione ereditando il timone di Boss in Incognito da Costantino della Gherardesca che era stato il vero protagonista delle prime due stagioni. Al posto del talent show che è la reinterpretazione in chiave italiana di Undercover Boss vedremo su Rai Due stasera il programma comico Made in sud che torna a grande richiesta con il pubblico che lo aspettava con ansia ormai da tempo.

