CATERINA MURINO/ "Terrorizzata dalla chirurgia estetica'

CATERINA MURINO: L'ATTRICE CONTRO LA CHIRURGIA ESTETICA, 'MI TERRORIZZA' (OGGI 14 MARZO 2017) - Caterina Murino, attrice che compirà 40 anni il prossimo 15 settembre, svela di essere contraria alla chirurgia estetica. In una recente intervista rilasciata a 'Il Messaggero' dice di cominciare a vedere i primi segni dell'età sul viso, ma non ricorrerà alla chirurgia: "Solo l'idea di sottopormi ad un intervento mi terrorizza. Mi chiedo, guardandosi allo specchio, le donne rifatte non si spaventano? Il mio viso comincia a segnarsi, ma è ora vista l'età. Bisogna accettarsi per come siamo" le parole di Caterina Murino. La famosa Bond Girl dopo undici anni ricorda con molto piacere l'avventura al fianco dell'agente 007, considerando che ora torna sui grandi schermi con il nuovo film 'Chi salverà le rose?'. "Il film mi ha fatto maturare professionalmente, mi ha permesso di viaggiare, per capire come va la vita devi mettere il naso fuori di casa" le parole di Caterina Murino, innamorata di un francese che non ha nulla a che fare con il cinema, come svela la stessa attrice, sulla soglia dei quarant'anni.

© Riproduzione Riservata.