CORVO ROSSO NON AVRAI IL MIO SCALPO/ Su Rete 4 il film con Will Geer (oggi, 14 marzo 2017)

CORVO ROSSO NON AVRAI IL MIO SCALPO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 14 MARZO 2017: IL CAST - Corvo rosso non avrai il mio scalpo, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 14 marzo 2017 alle ore 16.40. Una pellicola di genere western che è stata diretta da Sydney Pollack ed è stata realizzata negli Stati Uniti D'America nel 1972. Il film vede come attori nel ruolo da protagonista, gli interpreti Will Geer, Robert Redford, Jack Colvin, Paul Benedict, Redford, Bolton e Stefan Gierasch. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

CORVO ROSSO NON AVRAI IL MIO SCALPO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 14 MARZO 2017: LA TRAMA - Jeremiah ha partecipato alla guerra degli Stati Uniti contro la nazione messicana, dopo il conflitto, l'uomo è andato a vivere nell'Ovest, dove intende trascorrere la sua esistenza lontano dal caos della vita di città. L'uomo quindi decide di stabilirsi tra le Montagne Rocciose, mangiando la carne degli animali, che riesce a cacciare. Jeremiah all'inizio fatica ad ambientarsi alla nuova vita, in quanto in inverno fa molto freddo in montagna. In seguito, l'uomo conosce un certo Chris Lapp che gli darà degli ottimi consigli di sopravvivenza. Poco dopo, Jeremiah parte per un viaggio in solitaria. Nel corso del suo cammino, incontra una donna, la cui famiglia è stata quasi tutta sterminata dai guerrieri Piedi Neri, la giovane gli consegna il figlio. Jeremiah accetta di prendersi cura del bambino e lo chiama Caleb, successivamente, il veterano della guerra del Messico incontra un altro uomo, che si chiama Del Gue, anche quest'ultimo è stato quasi ucciso dai Piedi Neri, ma è ruscito a salvarsi. Ad un certo punto, Jeremiah e suoi compagni individuano un accampamento di alcuni Piedi Neri. L'uomo vuole solo rubare loro qualcosa di utile, ma improvvisamente Del Gue, preso dal risentimento, uccide tutti i guerrieri senza dimostrare alcuna pietà. Dopo Jeremiah, Caleb e Del Gue arrivano nella tribù delle Teste Piatte, che sono degli indiani, che si sono convertiti alla religione cristiana. In questo posto, Jeremiah è costretto a sposarsi con la figlia del capo tribù, che si chiama Cigno Pazzo. Dopo il matrimonio, il veterano, Caleb e la sua sposa si allontanano per cercare una casa dove stabilirsi. Nella nuova abitazione, i tre scoprono di amarsi molto e diventano un vero e proprio nucleo familiare. Ad un tratto, Jeremiah è costretto a lasciare per un pò la moglie ed il figlio adottivo, perchè deve partire per una spedizione importante. Al suo ritorno, l'uomo scopre che la sua famiglia è stata assassinata dalla tribù dei Corvi. Il veterano seppellisce allora i suoi amati. Dopo, preso dall'odio, ammazza gli assassini di Cigno Pazzo e di Caleb e uccide tutti i Corvi che incontra sul suo cammino.

