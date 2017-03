Charlize Theron/ Si è rotta i denti sul set di Atomic Blonde: "Sono stata costretta a operarmi"

Charlize Theron, l'attrice si è rotta i denti sul set di Atomic Blonde: "Sono stata costretta ad operarmi" - Brutto incidente per Charlize Theron: la nota attrice è attualmente sul set del suo nuovo film - "Atomica Bionda" - nel quale interpreta una spia inglese alle prese con una missione impossibile nella Berlino di fine anni Ottanta, a un passo dal crollo del Muro e dell’impero sovietico. Proprio qui, immersa in alcune pericolose rirprese, si sarebbe rotta i denti. Stando a quanto dichiarato dalla stessa Charlize Theron alla prima del film al South by Southwest film festival di Austin in Texas, la dentatura è purtroppo in cattive condizioni, tanto che ormai non le resta che subire un’operazione. «In realtà mi sono rotta due denti nella parte posteriore della bocca mentre lottavo, perché pare che il mio braccio non fosse abbastanza forte. - ha dichiarato - Sono entrata in sala operatoria poco prima di partire per Berlino a girare il film e ho ancora a che fare con questo maledetto problema». L'attrice ha infatti deciso di non utilizzare alcuna controfigura per girare il film Atomic Blonde che in Italia uscirà ad agosto: “Gli dicevo – ha raccontato la Theron riferendosi al regista David Leitch – faremo finta vero? E David, ‘no, in realtà scaraventerai per aria davvero grossi ceffi” racconta ancora la Theron.

