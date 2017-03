Costantino Vitagliano/ Uomini e Donne, ladri in casa dell'ex tronista: "Il Governo deve intervenire!"

Costantino Vitagliano, Uomini e Donne i ladri in casa dell'ex tronista: "Il Governo deve intervenire!" - Ospite a La Vita in Diretta, Costantino Vitagliano annuncia un evento molto spiacevole di cui è stato vittima: l'ex tronista di Uomini e Donne è stato derubato. "Hanno svaligiato casa mia. Sono entrati dei ladri dal corridoio del mio condominio, hanno aperto il lucernaio esterno e dal terrazzo sono andati a sradicare completamente la finestra… per poi rubare vestiti, soldi in contanti, assegni. Ma hanno portato via solo alcune cose, non tutte" racconta Costantino ancora visibilmente scosso. Vitagliano però parla di un vero e proprio sfregio che è stato organizzato in tutti i dettagli: "Mi hanno voluto rompere casa. Son stati dentro casa anche un bel po' - racconta ancora l'ex tronista a La Vita in Diretta, che poi lancia un appello per un problema che ormai è sempre più diffuso - hanno avuto il tempo di organizzare tutto quanto. Cosa dobbiamo fare noi proprietari? Come possiamo difenderci? Non so cosa avrei fatto se fossi stato in casa. Meno male che ero fuori, perché sentendo i servizi di questi giorni non so cosa avrei potuto fare. Se con me ci fosse stata mia figlia piccolissima penso che avrei reagito in un modo di difesa. Avrei potuto fare qualcosa di brutto". Costantino ha allora chiesto al Governo italiano di intervenire in quella zona di Milano che ormai non è più sicura e dove, qualche tempo fa, è anche morto un ragazzo proprio a causa di un furto.

