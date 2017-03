DIMARTEDÌ, ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA 14 MARZO: EMMANUELA BERTUCCI E MASSIMO GIANNINI - Un nuovo appuntamento con DiMartedì ci attende questa sera, martedì 14 marzo 2017, su La7 a partire dalle 21.10. Giovanni Floris e la sua redazione tornano a occuparsi degli argomenti d’attualità più discussi insieme agli ospiti in studio: personaggi della politica, dell’economia e del giornalismo si confronteranno sui temi in scaletta introdotti anche dai servizi realizzati dalla redazione del programma. Tra coloro che saranno in studio per dare il loro contributo al talk show ci saranno anche l'avvocato Aduc Emmanuela Bertucci e l'editorialista de La Repubblica Massimo Giannini: quest’ultimo è diventato quasi un ospite fisso da Floris dopo aver lasciato la Rai, dove conduceva un talk show tutto suo. Tra i servizi che vedremo c’è quello curato da Nicole Di Giulio, che in una foto (clicca qui per vederla) pubblicata sulla pagina Facebook di Dimartedì ci viene mostrata durante un’intervista realizzata in una pasticceria-gelateria.

