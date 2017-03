DRACULA DI BRAM STOKER/ Su Rai 4 il film diretto da Francis Ford Coppola (oggi, 14 marzo 2017)

DRACULA DI BRAM STOKER, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 14 MARZO 2017: IL CAST - Dracula di Bram Stoker, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 14 marzo 2017 alle ore 21.05. Una pellicola di genere sentimentale e thriller dal titolo originale Bram Stoker’s Dracula, realizzata negli Stati Uniti nel 1992 ed è stata diretta dal noto regista Francis Ford Coppola, nel cast sono presenti Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins, Keanue Reeves, Richard E. Grant, Cary Elwes e Bill Campbell. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

DRACULA DI BRAM STOKER, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 14 MARZO 2017: LA TRAMA - Nella metà del XV secolo in Europa erano in pieno svolgimento dei conflitti tra musulmani e cristiani. Il mondo cristiano sembra poter essere sopraffatto se nonché un cavaliere romeno conosciuto come conte Dracula (Gary Oldman) con le proprie armate riesce a capovolgere la situazione ottenendo una grandissima vittoria. Purtroppo la sua gioia durerà pochissimo in quanto al suo ritorno troverà l’amata Elisabetta morta. La donna si è tolta la vita in quanto i turchi per vendicarsi del conte Dracula avevano fatto passare la falsa notizia della morte dello stesso conte. Come se non bastasse per via del suicidio la donna viene condannata dalla Chiesa alla dannazione eterna il che fa arrabbiare oltremodo il conte che arriva a rinnegare Dio trasformandosi in una creatura del male, un vampiro. Il racconto riprende nell’anno 1897 quanto un giovane avocato londinese di nome Jonathan Harker (Keanu Reeves) viene incaricato dall’azienda per la quale lavora di completare l’iter burocratico per l’acquisto di alcune case nel pieno centro di Londra per conto dello stesso conte Dracula che è ancora in vita. Harker per chiudere l’affare deve recarsi in Transilvania nei pressi del castello del conte Dracula. Quest’ultimo non può mostrarsi alla luce del sole in quanto ne verrebbe distrutto, incontra il giovane avvocato nelle ore tarde. Durante i primi colloqui il conte non può fare a meno di notare un ciondolo dell’avvocato in cui è presente una foto di Mina (Wynona Ryder). Il volto di Mina incuriosisce il conte che si rende conto che essa è la reincarnazione dell’amata Elisabetta. A questo punto il conte fa scrivere una lettera al giovane avvocato nella quale avverte la propria amata che si tratterrà in terra rumena per circa un mese. Mentre il giovane avvocato viene trattenuto prigioniero nel castello, il conte va a Londra per sedurre Mina e quindi ritrovare l’amore perduto. A fermare il piano del conte ci sarà l’avvocato che si avvarrà del supporto del dotto Van Helsing, un luminare in fatto di vampiri ed altre creature demoniache.

