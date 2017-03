ELISABETTA GREGORACI / Mamma, conduttrice e... (Made in Sud, 14 marzo)

ELISABETTA GREGORACI, LA CONDUTTRICE DELLO SHOW DI RAI 2: UNA VITA PIENA DI IMPEGNI (MADE IN SUD, 14 MARZO) – Riparte nella prima serata di Rai 2 lo show comico Made in Sud con la nuova stagione 2017 che porta con se tante novità ma anche alcune conferme come quella di Elisabetta Gregoraci alla conduzione al fianco del cantante Gigi D’Alessio. La nota showgirl nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale oggi ha parlato a 360 gradi della propria vita professionale e sentimentale. In particolare la Gregoraci ha sottolineato come i tanti impegni di lavoro non le abbiamo permesso di dedicare un po’ di tempo a se stessa: “È come se dietro di me ci fossero tante vite, tanti traguardi, tanta fatica come se avessi 50 anni.. So che io lavoro da tantissimo tempo e che non mi ricordo l’ultima volta che sono uscita con le mie amiche, quelle vere, e che ho riso con loro e magari.. ballato sul tavolo come vedo fare a tante ragazze della mia età. Pensi che pochi giorni fa ero a Firenze per un impegno, venivo da settimane pesanti in cui salivo e scendevo da treni e aerei per lavoro ed ero infinitamente stanca.. mi è caduto l’occhio su un gruppo di ragazze che ridevano e sono crollata, letteralmente mi sono messa a piangere senza accorgermene”.

ELISABETTA GREGORACI, LA CONDUTTRICE DELLO SHOW DI RAI 2: “NON PERMETTO A MIO FIGLIO DI ESSERE VIZIATO” (MADE IN SUD, 14 MARZO) – Elisabetta Gregoraci torna protagonista in televisione alla conduzione di Made in Sud al fianco di Gigi D’Alessio. In attesa di rivederla all’opera nel programma comico di Rai 2 vi segnaliamo come nella recente intervista rilasciata ad Oggi abbia parlato anche del figlio Nathan Falco avuto dal noto imprenditore italiano Flavio Briatore. La Gregoraci ha speso parole molto belle sul proprio primogenito sottolineando come si tratti di un bambino particolarmente buono “molto sensibile ma anche estremamente spiritoso: forse sta troppo con gli adulti”. Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, il piccolo Nathan non è stato assolutamente viziato come del resto ha confermato la stessa Elisabetta Gregoraci facendo notare che anche lui debba guadagnarsi ogni cosa nella propria vita: “Viaggia da quando è piccolissimo, ma mi creda, non è viziato. Io non lo permetto; deve imparare anche lui a conquistare ciò che desidera. Perché nulla ti viene mai regalato”.

