EVA GRIMALDI/ Un fuori onda fa discutere? (Isola dei Famosi 2017, oggi 14 marzo)

EVA GRIMALDI, IL COMING OUT E IL FUORI ONDA CHE FA DISCUTERE (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 14 MARZO) - Eva Grimaldi è stata molto chiacchierata per il suo coming out, avvenuto proprio all'Isola dei Famosi 2017: salutando Imma Battaglia, che si preparava a lasciare l'Honduras ormai più di una settimana fa, tra le due non è mancato un bacio carico di amore, e tutta la verità sul loro rapporto è venuta a galla. Sette giorni che devono aver dato una nuova carica all'attrice. A pochi però è sfuggito il fuori onda che ha gettato alcuni dubbi: martedì scorso Alessia Marcuzzi ha riattivato i collegamenti con la Palapa proprio mentre Eva rispondeva che sarebbe andata via il 28. Il 28 di questo mese? E andata da dove, di preciso? Il discorso si è subito smorzato, e i telespettatori non hanno compreso di più, anche se qualcuno ha opotizzato che stessero parlando proprio di eliminazioni, uscite dal reality insomma. Impossibile non chiedersi se sia già tutto deciso, ma in realtà nessuno può sapere quale fosse il tema centrale della discussione in cui Eva era immersa prima che si riaccendesse l'audio. In che modo tornerà protagonista la Grimaldi stasera? Tornerà a scagliarsi contro Raz Degan dopo le dichiarazioni di Imma Battaglia nello studio della Marcuzzi sette giorni fa?

EVA GRIMALDI, LO SFOGO DI IMMA BATTAGLIA CONTRO RAZ DEGAN (ISOLA DEI FAMOSI 2017, 14 MARZO) - Il reality de L'Isola dei Famosi 2017 continua, da ben un mese e mezzo, tra prove leader, continue gare di sopravvivenza, litigi e polemiche. Il clima sull'Isola più spiata d'Italia non è dei più rosei, tanto che i concorrenti non smettono di scagliarsi contro il concorrente più chiacchierato ed oggetto di critiche di questa nuova edizione de L'Isola Dei Famosi: facciamo riferimento a Raz Degan. Negli ultimi tempi, ad avere problemi con quest'ultimo, è l'attrice Eva Grimaldi. Quest'ultima nelle scorse settimane è stata molto felice per l'arrivo di una sua cara amica, Imma Battaglia, ovvero la politica ed attivista del movimento LGBT. Quest'ultima è stata una naufraga dell'Isola dei Famosi per una sola settimana, inoltre a Raz Degan era affidata la cura della donna. Raz sembra non essere stato all'altezza del compito che gli è stato assegnato dato che Imma, una volta fuori dal programma, ha lamentato di aver sofferto la noncuranza dell'ex modello israeliano. La donna, che sull'isola aveva il compito di far riappacificare il gruppo, durante un suo sfogo con Giulio Base si è detta imbarazzata per il trattamento ricevuto. Raz, infatti, avrebbe dovuto prendersi cura di Imma offrendole vitto ed alloggio ma non è andata proprio così: la capanna costruita dall'ex modello israeliano a detta di Imma era claustrofobica e, per le sue condizioni di salute attuali dato che la donna aveva la tosse, non era del tutto idonea. Insomma Imma non ha passato dei bei giorni sull'Isola, e di tutto ciò se ne lamenta Eva Grimaldi. Quest'ultima, in particolare, è stata oggetto di diverse polemiche perché non ha speso proprio belle parole per Raz Degan. La polemica andrà avanti?

