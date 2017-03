GIGI D’ALESSIO / In tribunale per ‘rapina’ o legittima difesa? (Made in Sud, 14 marzo)

GIGI D’ALESSIO, IL CANTANTE ALLA CONDUZIONE DEL PROGRAMMA DI RAI 2: IN TRIBUNALE PER ‘RAPINA’ (MADE IN SUD, 14 MARZO) – Tra poche ora va in onda nella prima serata di Rai 2 il primo appuntamento della nuova stagione della trasmissione comica Made in Sud. Una programma che vede alla conduzione il cantante napoletano Gigi D’Alessio che dunque prende il posto della coppia Gigi & Ross. Negli ultimi giorni D’Alessio è stato protagonista in tribunale per via di uno scontro avvenuto nel 2007 con due fotografici che stavano cercando di fotografare la sua proprietà. Per D’Alessio l’imputazione è di rapina ma, come riportato dal quotidiano La Repubblica, il noto cantante si è difeso in aula rimarcando: “ma quale rapina… non è mia abitudine litigare; ero a casa mia all’Olgiata e fui avvertito dai custodi che avevano allontanato due paparazzi che cercavano di fotografare la mia abitazione. Dopo essere stati allontanati si misero su via Braccianense di fronte alla mia appostandosi per scattare fotografie. Di fronte alle loro insistenze decisi di affrontarli uscendo di casa.. negarono di aver scattato e per convincermi mi dissero di prendere pure i loro borsoni.. me li diedero loro”. Il materiale, come sottolineato da D’Alessio, venne consegnato ai carabinieri.

GIGI D’ALESSIO, IL CANTANTE ALLA CONDUZIONE DEL PROGRAMMA DI RAI 2: BIOGRAFIA (MADE IN SUD, 14 MARZO) – Gigi D’Alessio è nato a Napoli nel febbraio del 1967. In carriera ha pubblicato 24 album di cui 18 in studio, 3 live ed altrettante raccolte vendendo oltre 20 milioni di copie in tutto il mondo. La sua ascesa sulla scena musicale napoletana ed italiana è avvenuta nel corso degli anni Novanta con Gigi D’Alessio che divenne prima pianista ufficiale del grande Mario Merola e quindi intraprese una carriera di solista incidendo brani molto apprezzati come Cient’anni inserito nel suo primo album intitolato Lasciatemi cantare. Grande successo hanno ottenuto anche due suoi film ed in particolare Annarè e Cient’anne che presero il titolo e spunto dagli omonimi brani ed entrambi diretti dal regista Ninì Grassia. Ha preso parte anche a diverse trasmissioni televisive come Striscia la notizia, Quanti amori, Ballando con le stelle come ballerino per una notte, lo show Gigi questo sono io, è stato giudice del talent 24.000 voci e dal 2014 conduce Capodanno con Gigi D’Alessio in onda su Canale 5. Attualmente è compagno della cantante Anna Tatangelo dalla quale ha avuto un figlio di nome Andrea.

© Riproduzione Riservata.