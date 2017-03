GIULIO BASE/ È finito nel mirino di Rocco Siffredi? (Isola dei Famosi 2017, oggi 14 marzo)

GIULIO BASE, IL NAUFRAGO È FINITO NEL MIRINO DI ROCCO SIFFREDI? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 14 MARZO) - Giulio Base: è sicuramente uno dei personaggi più conosciuti di questa nuova edizione dell'Isola dei Famosi anche se fatica ad emergere rispetto agli altri naufraghi. È quasi certo, però, che stasera - in occasione della settima diretta con il reality di Canale 5 - Alessia Marcuzzi sarà costretta a porlo sotto i riflettori, insieme a Samantha De Grenet. Negli ultimi sette giorni, infatti, l’attore a luci rosse Rocco Siffredi è stato ospite in Honduras e non ha potuto fare a meno di notare che i due concorrenti in questione siamo coloro che dettano legge, e indirizzano gli altri secondo le loro volontà. Andandosene, Rocco ha anche parlato - più riferendosi a Samantha, per la verità - di strategia, ma non è escluso che anche Base venga interpellato dalla Marcuzzi e dall’opinionista Vladimir Luxuria in prime time. Il gioco di Giulio e di Samantha verrà svelato oppure i due avranno parole per difendersi? Si è trattato solo di un abbaglio, o le impressioni di Rocco Siffredi corrispondono alla verità?

GIULIO BASE, IL NAUFRAGO ASCOLTA GLI SFOGHI DI MALENA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 14 MARZO) - Nel corso della settimana trascorsa in Honduras, proprio Giulio Base - seduto sulla spiaggia al fianco di Malena - ha avuto modo di ascoltare gli sfoghi dell’attrice a luci rosse, che ha mostrato tutta la sua intolleranza nei confronti di Moreno. Malena ha confessato che il rapper gli sta sempre appiccicato: in ogni luogo, con qualsiasi persona parli. Ha fatto fatica anche a scambiare qualche parola con Rocco Siffredi, di nuovo in Honduras dopo la partecipazione al reality di due anni fa. Giulio Base si è dimostrato ancora una volta un ottimo ascoltatore, e non ha trattenuto una risatina quando Malena ha paragonato il giovane artista ad un chihuahua, proprio per il modo in cui la segue dappertutto e non lascia sola un secondo. Alessia Marcuzzi tornerà sull’argomento in prime time? E Base verrà in qualche modo coinvolto nella discussione, dal momento che per primo ha accolto le confessioni di Malena? Staremo a vedere…

GIULIO BASE, AI FERRI CORTI CON RAZ DEGAN (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 14 MARZO) - La partecipazione di Giulio Base all'Isola dei Famosi 2017 è abbastanza sottotono, considerando anche che è il personaggio forse con più carriera alle spalle e più conosciuto degli altri. Tuttavia, l'uomo è stato protagonista (la settimana scorsa) di una lite che lo ha visto contrapporsi a Raz Degan, tacciato di aver affrontato una prova leader più facile rispetto a quella degli altri. Base è rimasto molto male, non giudicando equa la sfida. Raz ha cercato il chiarimento con Giulio Base ma poi ha iniziato a prenderlo in giro giocando con un cocco. A questo punto, Giulio Base non ci ha visto più e ha accusato Raz Degan di avere un ego smisurato, rimproverandogli anche di non aver fatto nulla per contribuire al fabbisogno del gruppo. L'attore lo ha tacciato di essere un pallone gonfiato e la tensione è apparsa subito alle stelle, anche se poi in puntata, rivedendo tutto quello che è successo, Base non ha potuto che ammettere che si è trattato in realtà di uno scontro molto più buffo di quello che pensava…

