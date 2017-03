HELL’S KITCHEN USA 15/ Anticipazioni puntata 14 marzo 2017: i concorrenti alle prese con un bisonte

HELL’S KITCHEN 15, ANTICIPAZIONI PUNTATA 14 MARZO 2017: EPISODIO 9, I CONCORRENTI ALLE PRESE CON I BISONTI - Chef Ramsey torna anche questa sera su Cielo alle 21.15 con il nono e il decimo episodio di Hell’s kitchen 15. I concorrenti riceveranno i saluti di Jack, un bisonte di 12 anni e dovranno poi dimostrare a Gordon Ramsey di saper riconoscere i diversi tagli di carne di questo animale. Due degli aspiranti chef dovranno gareggiare poi tra loro per prendere per primi la bandiera rappresentante il Paese a cui appartengono determinati ingredienti usati in un certo piatto. La squadra vincitore potrà andare a conoscere e a nutrire degli animali che vengono usati per recitare nei film mentre quella perdente dovrà pulire il tappeto che è stato “sporcato” dal bisonte e preparare pane e burro alla vecchia maniera per la serata “Cowboy steak” del servizio serale. Gli ospiti della “Cowboy steak” night saranno Stacey Dash e Phil Dalhausser.

HELL’S KITCHEN 15, ANTICIPAZIONI PUNTATA 14 MARZO 2017: EPISODIO 10, LA COLAZIONE METTE A DURA PROVA I CONCORRENTI - Nel decimo episodio di Hell’s Kitchen 15 in onda questa sera su Cielo vedremo gli aspiranti chef chiamati a cucinare 4 tipi differenti di colazione: vegetariana, dolce, a base di carne e a base di pesce. A giudicarli ci penserà Gordon Ramsey con l’aiuto dell’executive chef e proprietaria del ristorante Jar Suzanne Tracht, e di David Lefevre, executive chef e proprietario del M.B. Post. La squadra vincitrice potrà andarsene a Palm Springs a bordo di un aereo privato mentre la squadra perdente dovrà pulire entrambe le cucine e spremere le arance per preparare i mimosa facenti parte del menù dello speciale servizio “brunch”. I vip presenti al servizio, oltre agli chef locali e alle loro famiglie, saranno invece il rapper Flo Rida per la squadra rossa e il comico Jeff Dunham per la squadra blu.

