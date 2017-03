Harry Windsor e Meghan Markle/ Baci rubati e vacanza galeotta: la regina è furibonda

Harry Windsor e Meghan Markle, nozze in arrivo: un gesto del principino conferma e la regina... - Baci ed effusioni che faranno infuriare la regina quelli tra il principino Harry e la bella Meghan Markle. È il settimanale Chi nel suo nuovo numero, in edicola domani, ad immortararli in pubblico intenti a scambiari baci appassionati. Nello specifico la coppia era ospite al matrimonio in Giamaica del banchiere Tom Inskip, grande amico di Harry dai tempi del college. Ed proprio dagli scatti, poi diffusi da molte testate inglesi e non solo, a testimoniare e confermare non solo la grande intesa tra il giovane Windsor e la bella attrice americana, ma anche l'arrivo delle nozze. Come si legge sul noto settimanale "Harry avrebbe portato da un gioielliere di fiducia un prezioso smeraldo della tiara appartenuta alla madre, Lady Diana, che ha conservato come ricordo, per incastonarlo in uno splendido anello di fidanzamento" gesto che sarebbe l'ulteriore conferma dell'imminente matrimonio.

Harry Windsor e Meghan Markle pronti alle nozze: un divieto le velocizza - Ora che la questione "paternità dubbia" sembra essersi definitivamente chiusa - per molto tempo si è sospettato che Harry non fosse figlio del principe Carlo bensì dell'amante di Diana Spence, James Hewitt - la popolarità di Harry tra i sudditi è notevolmente cresciuta, ma questo non lo mette "al sicuro" dal forte disappunto della regina Elisabetta, che continua a non approvare la relazione del nipote con l'attrice. Ma, come si legge ancora sul noto settimanale, "il disappunto della regina verso il nipote e la Markle avrebbe già sortito i primi effetti: la ragazza pare non sia stata invitata al matrimonio di Pippa Middleton, in programma il 20 maggio"; pare infatti che la sorella di Kate abbia deciso che gli invitati potranno essere accompagnati solo se sposati. Proprio per questo particolare, le nozze tra Harry e Meghan potrebbero essere davvero imminenti...

© Riproduzione Riservata.