IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 15 MARZO: BRUTTO COLPO PER DOLORES, TUTTA COLPA DI DON BERENGARIO – Nella prossima puntata de Il Segreto ci sarà spazio per le emozioni vere e per il divertimento. La parte ironica della soap opera spagnola continua ad essere affidata ai Miranar. Nella nuova puntata de Il Segreto, in particolare, Don Berengario continuerà a prendersi gioco di Dolores facendole credere che il marito Pedro stia per diventare il nuovo presidente dell’Unione Sovietica al posto di Lenin. Orgogliosa del percorso politico di Pedro, Dolores comincerà a darsi delle aeree con i suoi concittadini comportandosi come la donna più importante di Puente Vejo e scatenando la gelosia e la reazione degli abitanti del piccolo paesino spagnolo. Don Berengario, dunque, è un personaggio diverso da Don Anselmo, sempre pronto ad aiutare i propri fedeli. Come reagirà Dolores di fronte alla presa in giro del prelato? Don Anselmo smaschererà il collega più giovane?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 15 MARZO: FRANCISCA CAMBIA TESTAMENTO - Il testamento di Donna Francisca è stato spesso oggetto di discussione nelle trame de Il Segreto. In passato abbiamo visto Tristan diventare l'erede della madre, è stata poi la volta di Maria e poi è toccato a Bosco. In un modo o nell'altro tutti questi personaggi sono usciti di scena, lasciando la Montenegro in grossa difficoltà. Chi potrà beneficiare dei suoi beni quando morirà? Dopo il decesso di Bosco, la logica avrebbe portato a Beltran, come suo sostituto. Proprio per questo, nonna Francisca negli ultimi tempi ha cercato di capire cosa sia accaduto al nipote e se fosse possibile nominare proprio lui come sostituto di Bosco. Ma gli esiti delle sue indagini non hanno portato a nulla di buono: il bambino e Aurora sono stati visti incamminarsi verso il porto di Parigi e da quel momento di loro non si è più saputo nulla. A sorpresa, dopo questa notizia, la Montenegro deciderà di cambiare testamento, chiedendo l'intervento di un notaio e di un testimone. Quali saranno le sue intenzioni?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 15 MARZO: HERNANDO IN PARTENZA - Hernando e Camila riusciranno a risolvere i loro problemi nelle prossime puntate de Il Segreto? Per avere una risposta i telespettatori faranno bene a pazientare ancora qualche giorno, in quando nell'episodio di domani il signor Dos Casas sarà costretto a lasciare Puente Viejo per intraprendere un breve viaggio di lavoro. La notizia farà molto piacere ad Elias che coglierà l'occasione per trascorrere del tempo con Camila e riuscire a risolvere le recenti divergenze. Non solo, anche la cubana approfitterà di questa assenza per compiere delle indagini necessarie per capire cosa turbi tanto il marito. Dietro la sua freddezza, infatti, potrebbe esserci una motivazione seria, riconducibile al suo difficile passato. Per questo una stanza di Los Manantiales nella quale nessuno potrà entrare potrebbe diventare il luogo perfetto per svelare questo mistero. Camila riuscirà ad entrarvi all'insaputa del marito?

© Riproduzione Riservata.