IL SEGRETO/ Anticipazioni spagnole e italiane: Lucia posa gli occhi su Hernando, il tradimento è servito?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: IL PRIMO INCONTRO TRA HERNANDO E LUCIA - Nelle ultime settimane di programmazione de Il Segreto in Spagna, Hernando è stato assente da Puente Viejo e si è recato a Madrid per risolvere i problemi creati da Damian alle sue aziende. Proprio in questo periodo Lucia è arrivata a fare visita all'amica e fino ad oggi non ha avuto la possibilità di conoscere il padrone di casa. La questione si risolverà nel corso dei prossimi giorni quando Hernando farà ritorno a Los Manantiales, riempiendo di gioia la moglie e incontrando per la prima volta Lucia. E quest'ultima, che non ha mai nascosto il suo interessamento per Nicolas, faticherà a reprimere la sua sorpresa anche di fronte a Hernando. Quali saranno i motivi della sua reazione? I più ottimisti ritengono che non ci sia nulla da temere e che tale reazione sia inevitabile di fronte al carattere tanto estroso della cubana. Ci sarà però chi penserà che sia questo l'inizio di problemi ben più gravi e che Lucia nasconda il desiderio di vendetta e rivalsa verso Camila, che in passato aveva conquistato il cuore di Nestor.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 14 MARZO: BUONE NOTIZIE PER RAIMUNDO - Il Segreto tornerà oggi pomeriggio su Canale 5 per un episodio ampiamente dedicato alle indagini del sergente Longinos. Quest'ultimo informerà Ramiro di non avere trovato nulla di compromettente all'interno della famiglia Castaneda - Ulloa né in tutto Puente Viejo. Ma davvero avrà ragione? Per quanto riguarda Camila e Hernando, la coppia continuerà ad affrontare problemi a non finire a causa dell'ennesimo rifiuto di Dos Casas. La cubana sarà profondamente scossa e finirà per rivolgere la sua rabbia verso Elias, al quale racconterà i suoi recenti problemi. Un siparietto divertente vedrà come protagonisti Don Berengario e Dolores, ormai diventati due dei personaggi più strampalati di Puente Viejo. Il sacerdote informerà la pettegola che Pedro ha fatto carriera in Russia e che molto presto potrebbe diventare il successore di Lenin. Lei gli crederà, cominciando a progettare il suo futuro da First Lady?

