ISOLA DEI FAMOSI 2017/ Ed.12, diretta streaming: come vedere la puntata. Chi sarà eliminato? (oggi, 14 marzo)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, DIRETTA STREAMING 14 MARZO: COME VEDERE LA PUNTATA - L'Isola dei Famosi 2017 tornerà stasera su Canale 5 con una puntata assolutamente da non perdere. Ci saranno sfide evolutive, eliminazioni, ospiti, polemiche e colpi di scena. E come sempre non mancheranno le nomination, che ancora una volta contribuiranno a sgretolare il gruppo fino a questo momento apparso particolarmente affiatato. A rischio Samantha De Grenet, soprattutto dopo la settimana che l'ha vista al centro delle critiche di Rocco Siffredi, ma anche Giulio Base, definito dagli altri naufraghi come il suo braccio destro. L'appuntamento, che avrà inizio subito dopo la consueta puntata in access prime time di Striscia la Notizia, a partire dalle 21.15 circa, porterà all'eliminazione di uno fra i tre nominati di questa settimana.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, DIRETTA STREAMING PUNTATA 14 MARZO: RAZ DEGAN, SOMONE SISUNNA E MORENO NOMINATI - Nello studio di Canale 5 è tutto pronto per la settima puntata dell'Isola dei Famosi 2017 e per la sfida, a colpi di televoto, fra Simone Susinna, Moreno e Raz Degan. Nell'appuntamento di oggi ci saranno molte novità, a cominciare da Paola Barale che sbarcherà in Honduras per fare una sorpresa a Raz Degan. Ma il pubblico avrà anche l'occasione di ascoltare le parole di Rocco Siffredi, che raggiungerà Alessia Marcuzzi e tirerà le somme sui giorni passati in compagnia dei naufraghi di questa edizione. In studio si discuterà proprio della presenza del porno attore sull'isola e di come la sua influenza abbia contribuito a spaccare il gruppo fino a questo momento così coeso. L'attore, infatti, nel corso della sua permanenza in Honduras, ha raccolto le confidenze di Nancy Coppola e di Eva Grimaldi, entrambe stufe di dover sottostare alle regole imposte da Samantha De Grenet e da Giulio Base, il duo di inseparabili che Rocco Siffredi ha definito come "La Roma bene". Questa e tante altre novità stasera, a partire dalle 21.15, su Canale 5.

