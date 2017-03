Il Commissario Montalbano / 'Una faccenda delicata': quando dietro ad un delitto c'è il denaro

IL COMMISSARIO MONTALBANO, UNA FACCENDA DELICATA: QUANDO DIETRO AD UN DELITTO C'E' IL DENARO - Il Commissario Montalbano è tornato su Raiuno con una replica della decima stagione. Ieri sera abbiamo visto il nostro protagonista in 'Una faccenda delicata', racconto tratto da 'Gli Arancini di Montalbano'. La protagonista è Maria Castellino, una prostituta settantenne che si scoprirà essere stata uccisa per denaro. L'inchiesta si sviluppa lentamente, il commissario e i suoi collaboratori percorrono diverse piste prima di avvicinarsi alla verità. Un episodio che vede anche la new entry Selene, un piccolo cagnolino accolto in famiglia dalla fidanzata Livia, ancora addolorata per la perdita di François. Come sempre intrecci e misteri sono gli ingredienti principali della ficition, sorretta da un carismatico e simpaticissimo Luca Zingaretti. Da Vigata a Genova, da Genova a Vigata: le bellissime riprese del Commissario Montalbano sono un vero piacere per gli occhi. La puntata si chiude con un messaggio inequivocabile: "i soldi sono spesso capaci di accecare un uomo, tanto da fargli compiere azioni terribili".

