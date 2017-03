Imma Battaglia/ Isola dei Famosi 2017, “per Eva Grimaldi sono più uomo di Gabriel Garko"

Imma Battaglia, la nota attivista parla delle critiche ricevute dopo l'Isola dei Famosi, e su Eva Grimaldi... - Imma Battaglia torna a parlare del rapporto con Eva Grimaldi nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Chi, partendo dalle conseguenze del coming out fatto dall'attrice all'Isola dei Famosi e dalle critiche sorte: «Della violenza che sto subendo sono orgogliosa. Questo mio e di Eva è un gesto forte, un gesto d’amore, ma è anche politico. Dimostra che il nostro è un Paese che, comunque, sull’uguaglianza e sulle libertà, sempre arretra» dichiara la Battaglia che svela inoltre come Eva abbia comunicato della loro relazione alla famiglia: «Prima di partire Eva ha riunito tutta la famiglia, tranne la mamma che ha 92 anni e non sta bene - chiarisce e aggiunge - ma gli altri li ha riuniti tutti e ha detto: “Io vado a fare l’Isola dei famosi e mi guarderanno anche i peli del naso. Non ve l’ho mai detto ufficialmente, ma sto con Imma e pure da tanto tempo”. Imma racconta di come, dopo tale dichiarazione, la famiglia abbia accettato ma che, qualche giorno dopo, il fratello di Eva le abbia inviato un messaggio in cui la esortava a non parlarne di fronte a milioni di telespettatori.

Imma Battaglia confessa: "Gelosa di Gabriel Garko? Eva mi dice che sono più uomo di lui!" - Ma non è tutto, Imma Battaglia è pronta a svelare anche un altro dettaglio inedito del passato di Eva Grimaldi: «Eva nella vita è stata discriminata: ma lo sa che a lei non avevano mai permesso di dire che era nata povera e che l’avevano messa in una scuola per ritardati perché era dislessica, e negli Anni 60 si faceva così? Lei doveva essere perfetta, doveva essere la “bonona” e basta». Ma se critiche e ostacoli non sono mancati, l'amore di Eva Grimaldi e Imma Battaglia li supera di gran lunga. Imma è fiera nel rivelare che la nota attrice è arrivata in una situazione molto particolare in cui la Battaglia era innamorata di un'altra ma, nonostante questo, è riuscita a conquistarla. La nota attivista rivela anche un complimento fattole dalla campagna che poco piacerà al suo noto ex fidanzato: "E, a proposito della lunga relazione che la Grimaldi ha avuto con Gabriel Garko, la Battaglia rivela: «Eva ridendo mi dice sempre: “Tu sei meglio di Gabriel Garko, tu sei molto meglio, tu sei più maschio”».

