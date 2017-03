Isola dei Famosi 2017 / Settima puntata, diretta: Paola Barale in Honduras. Chi sarà eliminato? (14 marzo)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, SETTIMA PUNTATA: DIRETTA, MORENO, SIMONE SUSINNA E RAZ DEGAN IN NOMINATION (OGGI, 14 MARZO) - Sembra che nemmeno la settima diretta con L’Isola dei Famosi 2017 si rivelerà poi tanto tranquilla: le spaccature tra i naufraghi si fanno sentire ogni minuto di più, e se Rocco Siffredi è riuscito ad avvicinarsi - almeno un po’ - a Raz Degan, sembra aver portato qualche divario all’interno del gruppo degli altri naufraghi. Ma andiamo con ordine: durante l’appuntamento con il reality show previsto per oggi - martedì 14 marzo - saranno tre i concorrenti che rischieranno di andare a casa: la settimana scorsa è stato proprio l’israeliano a ricevere più nomination, seguito da Samantha De Grenet (una, dal rapper Moreno) e proprio da Moreno (votato invece da Raz). Malena, in quanto leader della settimana, ha avuto la facoltà di scegliere chi (e se) salvare qualcuno. In occasione della festa delle donne, l’attrice a luci rosse aveva salvato Samantha e spedito alla nomination a tre il bel modello. Ora, chi uscirà in prime time a L’Isola dei Famosi 2017? È difficile fare un pronostico, ma alcuni considerazioni sono d’obbligo: nonostante abbia condotto un’isola pressoché solitaria e sia spesso al centro delle polemiche, il pubblico lo ama alla follia e non vede l’ora (se tutte le notizie verranno confermate) si ritrovarlo al fianco di Paola Barale. Raz Degan, dunque, dovrebbe essere salvo, e in gioco resterebbero Moreno e Simone: il rapper, senza dubbio, si è inimicato parecchi telespettatori durante le settimane passate, scagliandosi appunto con l’israeliano. Sarà davvero lui ad uscire o toccherà al modello?

ISOLA DEI FAMOSI 2017, SETTIMA PUNTATA: DIRETTA, PAOLA BARALE IN HONDURAS? (OGGI, 13 MARZO) - È molto probabile che per Raz Degan in prima serata si stia organizzando una sorpresa bella e buona: Paolo Barale, nella quinta diretta de L’Isola dei Famosi 2017, è stata ospite della conduttrice Alessia Marcuzzi e ha potuto parlare con l’ex, regalando emozioni e una carica di affetto non indifferente al pubblico della rete ammiraglia Mediaset. In quell’occasione la presentatrice aveva chiesto a Paola se avesse voluto raggiungere Degan e tutti gli altri naufraghi in Honduras, ottenendo un “ci penso ma… no”. Forse, però, l’attrice potrebbe aver cambiato idea, almeno stando a tutti gli indizi che ha disseminato sulla sua pagina social ufficiale. Su Instagram, infatti, Paola Barale ha postato alcune fotografia si una spiaggia e di un mare magnifici, paradisiaci: i followers ci hanno messo pochissimo a fare due più due e a ipotizzare che possa aver finalmente accettato la proposta di Alessia Marcuzzi. La sua presenza verrà svelata proprio durante la settima puntata in diretta de L’Isola dei Famosi 2017 in programma oggi, 14 marzo? Sembra proprio di sì. Clicca qui per vedere una delle fotografie condivise da Paola Barale su Instagram.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, SETTIMA PUNTATA: DIRETTA, ROCCO SIFFREDI VICINO A RAZ DEGAN? (OGGI, 13 MARZO) - Rocco Siffredi ha trascorso gli ultimi sette giorni a L’Isola dei Famosi 2017, in Honduras, al fianco degli altri naufraghi. L’attore a luci rosse - ex concorrente di due edizioni fa - ha provato a confrontarsi con Raz Degan, il concorrente solitario che ha deciso di portare avanti da solo l’esperienza al reality di Canale 5. E quello che né ha concluso è che Raz Degan non è per nulla cattivo, anche se bisogna davvero trovare il modo di prenderlo. Rocco Siffredi, per esempio, si è confidato con il bell’israeliano, ammettendo di aver atteso a lungo di poter rivedere un’esperienza intensa come era stata, appunto, L’Isola dei Famosi, ma allo stesso tempo ora di trovarsi ora decisamente spaesato, “come un pesce fuor d’acqua”. “Stasera più vicino a loro è una grande sfida” ha confessato invece Degan nel corso della settimana al nuovo compagno di avventure, riferendosi anche al fatto che ora tutti devono condividere la stessa capanna “Superare i miei limiti mi aiuti a crescere”. Nonostante il buon legame che si è venuto a creare con Rocco Siffredi, Raz Degan non è riuscito però a reintegrarsi nel gruppo, anzi. Non manca chi parla con lui solo ed esclusivamente per “comunicazioni di servizio”. Con moltissime probabilità, questa situazione verrà ripresa da Alessia Marcuzzi nella diretta in programma oggi.

