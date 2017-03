L'IMMORTALE/ Su Rai Movie il film con Jean Reno (oggi, 14 marzo 2017)

L'IMMORTALE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 14 MARZO 2017: IL CAST - L'immortale, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 14 marzo 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere poliziesca e azione realizzata in Francia nel 2010 ed è stata diretta dal regista Richard Berry. Nel cast figurano attori di spessore come Jean Reno, Kad Merad, Jean Pierre Darroussin e Marina Fois. Il film è stato prodotto dalla EuropaCorp ed è stato distribuito nelle sale cinematografiche dalla Eagle Pictures. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

L'IMMORTALE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 14 MARZO 2017: LA TRAMA - Ci troviamo nella città di Marsiglia spesso alle prese con una fronte della criminalità piuttosto potente che riesce a governare indisturbato in alcune aree della metropoli portando avanti traffico di stupefacenti e quant’altri. Un criminale di primissimo livello di nome Charles (Jean Reno) decide di dire basta con questo genere di vita anche perché sa benissimo che in queste condizioni la propria amata famiglia non riesce a vivere in maniera serena. L’uomo diventa quindi un ex criminale con la voglia di ricominciare tutto d’accapo provando a trovare un lavoro. Una decisione che non piace per nulla all’organizzazione criminale di cui l’uomo fa parte tant’è che il suo ex compare ed amico fraterno Tony Zacchia (Kad Merad) si vede costretto per il bene della stessa organizzazione di commissionare ad alcuni killer la sua uccisione. L’attentato avviene davanti ad un supermercato con i killer che scaricano addosso all’uomo 22 proiettili che vanno tutti a segno. Ritenuto morto, i killer si dileguano nel nulla mentre arrivano i soccorsi. Charles viene caricato sull’ambulanza e portato in pronto soccorso nel più vicino ospedale. In maniera miracolosa l’uomo riesce a sopravvivere e dopo una lunga degenza lascia l’ospedale e torna a casa. Contrariamente a quello che si può pensare, Charles decide di mettere da parte i propositi di una eventuale vendetta anche perché non ha nessuna voglia di affrontare quello che considerava essere il proprio miglior amico. Tuttavia la vicenda non è destinata a finire qui in quanto Zacchia decide di fare terra bruciata attorno a Charles per imporgli di lasciare la città. Viene ucciso un altro grande amico dello stesso ex boss con quest’ultimo che si rende conto che sia arrivato il momento di entrare in azione. Charles inizia ad uccidere tutti i killer di Zacchia in quella che diventa una guerra senza esclusione di colpi. Nella vicenda fa il proprio ingresso anche il distretto di gendarmeria locale che affida il caso all’ispettrice Mary che da poco ha dovuto piangere la morte dell’amato marito ucciso dagli uomini di Zacchia. Mary e Charles si ritroveranno ad unire le forze per riuscire a fermare l’escalation di violenza imposta da Zacchia.

© Riproduzione Riservata.