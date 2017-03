MADE IN SUD/ Anticipazioni: Gigi D’Alessio al timone, tra comici e ospiti (puntata 14 marzo 2017)

MADE IN SUD, ANTICIPAZIONI PUNTATA 14 MARZO 2017: GIGI D’ALESSIO CONDUCE - Si torna a ridere su Rai 2, con qualche rivoluzione: stasera, martedì 14 marzo 2017, il piccolo schermo della seconda rete nazionale ospiterà il primo appuntamento con Made in Sud, il programma dedicato alla comicità che sarebbe dovuto partire lo scorso 8 marzo (salvo poi diversi cambi all’interno dei palinsesti nazionali che hanno provocato lo slittamento). Tra le principali novità, naturalmente, ci sarà Gigi D’Alessio: il cantante partenopeo prenderà il posto dell’accoppiata Gigi & Ross, al fianco di Elisabetta Gregoraci e Fatima Trotta. Ma che tipo di conduttore sarà D’Alessio? “Casalingo” ha ammesso in un’intervista esclusiva rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni “Sono il padrone di casa, quello che ti viene ad aprire la porta. Io sono un musicista e quindi farà duetti con altri artisti, giocherò con tutti. Faccio televisione con il sorriso e senza paure”. Made in Sud terrà compagnia al pubblico per dodici puntate, sempre di Rai 2: pronti a scoprire tutte le sorprese?

MADE IN SUD, ANTICIPAZIONI PUNTATA 14 MARZO 2017: GRANDE ATTESA PER TUTTI I COMICI - Tanti i comici che si alterneranno sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli, per la nuova edizione di Made in Sud alle griglie di partenza: non mancheranno, per esempio, gli Arteteca, che gli appassionati dello show conoscono molto bene. “È nato con noi” hanno ammesso Enzo Iuppariello e Monica Lima sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni “Eravamo presenti nella puntata ‘zero’, 13 edizioni fa”. Tra gli altri nomi, impossibile non nominare I Ditelo Voi, Ciro Giustiano, Marco Baz Bazzoni, Alessandro Di Carlo e Mariano Bruno. “Stiamo lavorando a cose nuove. Abbiamo nel cassetto diverse idee e stiamo cercando di farle quadrare per portarle in televisione e renderle quantomeno piacevoli”, ha ammesso Francesco De Fraia de I Ditelo Voi in un’intervista esclusiva a Teleblog. Sembra che le sorprese, dunque, saranno molteplici: pronti a ridere con Made in Sud? L’appuntamento è fissato per le 21.2o su Rai 2.

MADE IN SUD, ANTICIPAZIONI PUNTATA 14 MARZO 2017: TUTTA LA CARICA DI ELISABETTA GREGORACI, FOTO - Anche Elisabetta Gregoraci è pronta per riprendere le redini di Made in Sud, il programma comico in diretta sul piccolo schermo di Rai 2: proprio nei giorni scorsi l’affascinante showgirl di Soverato è tornata a pubblicare sulla sua pagina Facebook ufficiale. Protagonista la porta del suo camerino: porta azzurra e fiori appesi al fianco del cartello che indica il suo nome. “Buondì… si ricomincia” ha scritto la Gregoraci nel post “Made in Sud… camerino prove.. rai 2… in onda martedì in prima serata vi aspetto #me #work #joblove #eligreg1980 #readytogo #tv #buonadomenica”. Una carica invidiabile, che le permetterà, come sempre, di sfoggiare una grinta considerevole sul palco dell’Auditorium Rai, al fianco del nuovo compagno di avventure Gigi D’Alessio e della collega Fatima Trotta. Come se la caverà questo nuovo trio? Clicca qui per vedere il post di Elisabetta Gregoraci direttamente dalla sua pagina Facebook ufficiale.

