MALENA MASTROMARINO/ Stufa di Moreno? (Isola dei Famosi 2017, oggi 14 marzo)

MALENA MASTROMARINO, LA NAUFRAGA STUFA DI MORENO? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 14 MARZO) - Nelle prime settimane trascorse a L'Isola dei Famosi 2017, Malena aveva legato molto con Moreno, tanto che i telespettatori, e gli stessi naufraghi, avevano pensato che tra loro potesse nascere una bella storia d'amore. In questi ultimi 10 giorni, però, la naufraga si è progressivamente allontanata da Moreno, tanto da strappare il consenso da parte del pubblico da casa, che invece è contro Donadoni, per le note ragioni che tutti conoscono (il versus contro Raz Degan). In particolare, durante gli ultimi sette giorni la concorrente si è confrontata con Giulio Base, al quale ha raccontato che il rapper sembra seguirla ovunque vada, un po' come un'ombra, o come il suo chihuahua che ha lasciato prima di partire per l'Honduras. Ha faticato a trovare un momento per parlare con Rocco Siffredi, ospite momentaneo, e ha visto Moreno avvicinarsi spesso anche quando era in compagnia di Simone. "Un incubo", ha ammesso l'attrice a luci rosse, come si può ascoltare in un video pubblicato sul sito ufficiale de L'Isola dei Famosi. Alessia Marcuzzi riprenderà la faccenda in prime time? Per Malena, da leader della settimana, è stata una settimana tutto sommato tranquilla. Per la sua permanenza sull'Isola non vi sono segnali preoccupanti in tal senso, anzi. Potrebbe essere proprio lei la sorpresa della dodicesima edizione dell'isola, sopratutto ora che Giulia Calcaterra è uscita, e quindi ha il via libera, tra virgolette, nelle prove leader, dove l'unico rivale credibile è Raz Degan, che Malena ha già battuto.

MALENA MASTROMARINO, MALENA, LA VITTORIA ALLA PROVA LEADER (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 14 MARZO) - Malena, nella sesta puntata dell'Isola dei Famosi 2017 trasmessa nel corso della prima serata di martedì 7 marzo, ha salutato la partente Giulia Calcaterra, eliminata al televoto che la vedeva in nomination contro Moreno Donadoni e Simone Susinna. La pornostar ha poi avuto un momento super durante la prova leader, dove è riuscita, contro ogni pronostico, a battere Raz Degan. Una vittoria su cui in pochi, alla vigilia, avrebbero scommesso, ma che è arrivata come un fulmine a ciel sereno per l'ex della Barale, che già si pregustava il momento delle nomination. Malena ha anche votato Simone Susinna, proponendolo all'eliminazione in un televoto a tre che vede sia Raz che Moreno al confronto, forse, decisivo per gli equilibri dell'isola. Sempre nel corso della puntata del 7 marzo, Malena ha ricevuto una bellissima sorpresa. Naufrago per una settimana infatti è arrivato Rocco Siffredi. Il pornodivo, che ha scoperto Malena, ha ricevuto un abbraccio caloroso da parte di Malena, completamente rivitalizzata dall'approdo di Rocco in Honduras.

© Riproduzione Riservata.