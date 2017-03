MAURIZIO MARTINA/ Il Ministro in campo al fianco di Renzi (#CartaBianca, 14 marzo)

MAURIZIO MARTINA, IL MINISTRO OSPITE SU RAI 3: AL FIANCO DI MATTEO RENZI (#CARTABIANCA, 14 MARZO) – Questa sera va in onda su Rai 3 un nuovo appuntamento con il talk show #CartaBianca condotto dalla giornalista Bianca Berlinguer. Tanti i temi che verranno affrontati tra cui la politica. Infatti, in studio è ospite l’esponente del Partito Democratico nonché attuale Ministro delle politiche Agricole Maurizio Martina. Martina sta avendo un ruolo di primaria rilevanza nel suo partito ed in particolare schierandosi a sostegno della candidatura di Matteo Renzi quale prossimo segretario nazionale. Nello specifico Martina è intervenuto nella seconda giornata della convention di apertura della campagna congressuale di Matteo Renzi al Lingotto di Torino sottolineando, come riportato dal quotidiano La Repubblica: “Noi siamo il Partito Democratico e non torniamo indietro: vogliamo guardare avanti. Proprio 10 anni fa qui si realizzò uno dei momenti più alti del centrosinistra, siamo qui perché vogliamo ancora essere all’altezza di quella prospettiva”. Un intervento a sostegno di Renzi ma anche dello stesso Partito per sottolineare come non si possa andare verso una scissione.

MAURIZIO MARTINA, IL MINISTRO OSPITE SU RAI 3: AL LAVORO PER UN NUOVO CENTROSINISTRA (#CARTABIANCA, 14 MARZO) – Maurizio Martina nel suo intervento al Lingotto ha parlato di tantissimi aspetti soffermandosi in particolare sulla delicata questione delle alleanze politiche in vista delle elezioni: “Noi siamo interessati a lavorare a nuovo centrosinistra aperto e coinvolgente. Difendiamo l’idea di una democrazia dell’alternanza, anche dopo l’esito referendario e anche per questa ragione continuiamo a pensare che il Mattarelum sia la legge più utile al Paese”. Il Ministro ha poi voluto rimarcare l’importanza che ci sia assoluto feeling e condivisioni di intenti tra il popolo e le istituzioni citando Giulio Regeni: “Un giovane italiano in uno dei suoi ultimi interventi richiamava alla riscoperta del patto sociale tra i cittadini e le istituzioni per una maggiore partecipazione democratica in Europa. Era Giulio Regeni. Occorre dire chiaro che la sovranità europea è la sovranità italiana”. Non resta che attendere poche ore per saperne di più su quanto sta accadendo all’interno del Partito Democratico con la corsa alla poltrona di segretario nazionale.

© Riproduzione Riservata.