MORENO DONADONI/ Il rapper supererà la nomination? (Isola dei Famosi 2017, oggi 14 marzo)

MORENO DONADONI, SARÀ ELIMINATO A CAUSA DEGLI SCONTRI CON RAZ? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 14 MARZO) - Non sono tutte rose e fiori per Moreno, che rischia seriamente di uscire dall'Isola dei Famosi 2017, poiché è in nomination con Raz Degan e Simone Susinna. A questo punto, anche di fronte alle percentuali dell'ultimo televoto, Moreno potrebbe realmente dire addio al reality show di Canale 5, battuto anche dal ''bello che non balla''. Sarà davvero il rapper ad uscire durante la settima diretta di questa sera? Di certo, i suoi scontri con l'amatissimo Degan non l'hanno messo sotto una luca troppo positiva. Il rapper ha dovuto fare i conti con la fortissima personalità dell'israeliano, che ha scombinato i piani di tanti naufraghi presenti in Honduras. Se fino alla terza puntata sembrava che il rapporto tra Moreno e Raz potesse migliorare, con i due in qualche modo andare avanti insieme, l'episodio che ha portato all'abbandono di Massimo Ceccherini ha segnato il passo decisivo di rottura tra i due. Nel corso della quinta puntata, Moreno è stato nominato da Raz, che nel frattempo era diventato il nuovo leader della settimana battendo Simone Susinna. Lo stesso attore israeliano aveva cercato di convogliare i voti del pubblico da casa tutti su Moreno, così da eliminarlo al termine del televoto. Le cose però sono andate diversamente. Quando Moreno è stato il primo a salvarsi, l'attore israeliano ha dovuto inchinarsi al giudizio del popolo, che in questi casi è sovrano. Il rapper ha esultato come se avesse vinto una finale, non sapendo che lo scarto di voti tra lui e Giulia fosse in realtà minimo (3 punti percentuali in più a favore del concorrente che poi è stato eliminato, dovendo abbandonare per sempre l'isola). Stasera, dunque il rischio pare davvero consistente: sarà Moreno a lasciare L'Isola dei Famosi 2017?

MORENO DONADONI, MALENA È STUFA DI LUI (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 14 MARZO) - Di settimana in settimana si è inoltre spenta la passione tra Moreno e Malena, a patto che fosse mai scoppiata. La ragazza ha detto chiaramente a Moreno di non volerlo più vicino durante la notte e che la sua forte gelosia era uno dei tanti motivi per cui la loro storia non avrebbe mai potuto funzionare. Nel corso degli ultimi sette gorni, inoltre, Malena ha riservato parole che assomigliavano più ad un sfogo, riferendosi appunto al rapper: non riesce neanche ad avvicinarsi a qualcun altro - in primis Simone e Rocco Siffredi - per chiacchierare, che lo trova immediatamente lì, con loro. "Un incubo", sono state le precisione parole di Malena nei suoi confronti. Come reagirà Moreno quando e se lo verrà a sapere?

MORENO DONADONI, DI NUOVO IN NOMINATION (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 14 MARZO) - Nel corso della diretta dello scorso martedì abbiamo visto un Moreno più taciturno del solito. Sono lontani i tempi in cui prendeva parola e iniziava a rappare, sotto lo sguardo divertito, in senso buono, di Raz Degan. È evidente che Moreno abbia in qualche modo accusato il colpo della precedente puntata, quando era stato sommerso dai fischi del pubblico in studio. Al momento di conoscere il nome dell'eliminato della settimana (ricordiamo che in nomination, oltre al rapper, c'erano Simone e Giulia Calcaterra), Vladimir Luxuria ha chiesto a Raz il motivo per il quale una settimana prima aveva chiesto al pubblico di eliminare Moreno. L'ex della Barale ha ricordato quanto accaduto con Massimo Ceccherini, il quale aveva lasciato l'isola, secondo Degan, a causa della bugia raccontata da Moreno. Moreno, infine, è stato nuovamente nominato, stavolta dal leader della settimana Malena, che ha preferito salvare Samantha De Grenet, votata dallo stesso Moreno Donadoni. Una votazione che non è rimasta senza conseguenze, vista la reazione avuta da Samantha in settimana, quando ha parlato di strategia rivolgendosi a Moreno.

