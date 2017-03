Mercedesz Henger/ Andrea Montovoli è Il nuovo amore? Il gossip parla chiaro!

Mercedesz Henger, il nuovo amore è l'attore Andrea Montovoli? Un'amicizia quasi diventata amore - Mercedesz Henger e Andrea Montovoli sono una coppia, o quasi. È questo il gossip scoppiato nelle ultime ore sulla 25enne showgirl e bellissima primogenita di Eva, e l'attore 32enne. I due giovani si frequentano ormai da un po' anche se finora tra i due si è parlato solo di una bella amicizia che, tuttavia, sembra essersi approfondita negli ultimi tempi. Come ci svela il portale 361magazine, Mercedesz Henger (che esce da una storia con Sergio Arcuri) e Andrea "recentemente, hanno dato un’accelerata alla loro amicizia. In almeno due occasioni: la prima lunedì 6 marzo, nel corso della partita di basket di beneficenza tra nazionale artisti e squadre di Radio 105 e di Virgin Radio e nel successiva party all’Old Fashion di Milano: qui Mercedesz Henger e Andrea Montovoli, soprattutto nel momento topico del taglio della torta, si sono sorrisi e hanno flirtato con sguardi rapiti, da amici più che intimi". Ma non è tutto in quanto il portale ancora svela che in occasione della festa di compleanno di Andrea Montovoli tra i due sarebbe arrivato anche qualche dolce bacio poi postato sui social in un video prontamente cancellato per evitare di rendere palese un sentimento ancora agli albori. "Il video però, pur nella sua breve esistenza online, è stato visto da alcuni dell’ambiente dello spettacolo, tra cui Roberto Vacca, fotografo degli eventi della movida milanese" svela il portale di Signorini, confermando che proprio per Vacca è chiaro che tra Mercedesz Henger e Andrea Montovoli ci sia del tenero.

