NANCY COPPOLA, FINIRÀ IN NOMINATION? LA PREVISIONE DI SIFFREDI (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 14 MARZO) - Non è sicuramente una settimana semplice per Nancy Coppola, non tanto lato nomination, quanto per la credibilità, per l'immagine che la naufraga può avere di fronte al pubblico de L'Isola dei Famosi 2017. Un problema non di poco conto per la Coppola, che fino ad una settimana fa, con il suo passo nei confronti di Raz Degan, aveva fatto breccia nel pubblico del reality show di Canale 5, risultando una delle favorite per la vittoria finale. Un passo che però è subito venuto meno con la diretta della scorsa settimana, quando Nancy non ha potuto far altro che votare contro l'israeliano. C'è da considerare, per la cantante neomelodica, anche un altro fatto: la presenza di Rocco Siffredi sembra aver aperto gli occhi, e durante gli ultimi sette giorni, la "Roma bene" - alias i naufraghi Samantha e Giulio, come li chiama l'attore a luci rosse - sembrano aver fatto scaldare un po' gli animi della stessa Nancy, ma anche di Simone e Malena. "Quello che dicono loro è legge", ha ammesso la Coppola, ma Rocco l'ha subito avvisata che la prossima a finire in nomination sarà proprio lei, a suo parere. Proprio mentre ci si sta accorgendo che la leadership della De Grenet e di Base iniziano ad andare un po' strette, il primo dito potrebbe andare a puntare proprio sull'artista, che di certo non se ne starebbe zitta e buona di fronte a nessuna strategia. Andrà davvero così? Nancy verrà nominata stasera?

NANCY COPPOLA, LA NAUFRAGA CONTRO RAZ DEGAN? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 14 MARZO) - Nancy Coppola la settimana scorsa è stata certo meno applaudita dal pubblico rispetto alle altre puntate, specialmente la quinta puntata, quando aveva difeso a spada tratta Raz Degan, denunciando il comportamento di parte dei naufraghi, tra cui Simone Susinna e la stessa Giulia Calcaterra, salvo poi rimangiarsi tutto durante i giorni seguenti. Nancy Coppola si è scontrata a più riprese con Raz Degan nel corso dei primi minuti della diretta trasmessa in prima serata su Canale 5 martedì 7 marzo. Nancy ha cambiato completamente atteggiamento nei confronti di Raz, giustificandolo con il muro alzato dall'attore israeliano. Quest'ultimo non ha risposto alle accuse rivoltegli da Nancy, anche perché ci ha pensato il pubblico al suo posto, pubblico che ha sposato apertamente la causa dell'ex della Barale, come ha ascoltato la cantante campana. Nancy inoltre è stata bacchettata da Vladimir Luxuria. L'opinionista dell'Isola dei Famosi non è riuscita a trattenersi di fronte ad un video in cui veniva mostrata Nancy mentre parlava circa il comportamento, diverso, da assumere nei confronti di Raz pensando alla possibilità che l'israeliano fosse diventato leader della settimana. Vladimir ha chiesto, ironicamente, a Nancy Coppola se non sia meglio comportarsi in maniera vera e non invece fingere un atteggiamento davanti alle telecamere in previsione di una possibile nomination. Non è stata una puntata con i fiocchi, se vogliamo, per Nancy, che però ha salutato festosamente l'avvento di Malena a nuovo leader della settimana. Per le nomination invece, Nancy non ha avuto alcuna difficoltà, non avendo ricevuto nessun voto da parte degli altri naufraghi.

© Riproduzione Riservata.