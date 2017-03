Nina Moric incinta?/ Lei smentisce, si candida con Casapound e fa una rivelazione shock su Selvaggia Lucarelli

Nina Moric, intervista a Radio Cusano Campus: la showgirl smentisce la gravidanza e annuncia una novità - Nina Moric, nel corso di una lunga intervista ai microfoni di Radio Cusano Campus ne approfitta in primis per smentire una volta per tutte le voci sulla sua presunta gravidanza: “Sono incinta al diciassettesimo mese di gravidanza! No, a parte gli scherzi, avere un bambino è un dono del signore, sarebbe una cosa meravigliosa, però no, assolutamente non sono incinta - rivela la showgirl che ancora chiarisce - sono voci che girano da un po’ di tempo, ma non sono incinta. Quando sarà, se sarà, comunque, lo saprete direttamente quando partorisco, perché la mia vita privata la tengo per me". Insomma Nina Moric, già mamma di Carlos Maria (figlio di Fabrizio Corona), non è in dolce attesa anche se, confessa, importanti progetti per il futuro ci sono e riguardano la politica: "Scendo in politica con Casapound? Ci siamo conosciuti, abbiamo parlato, ci sono dei progetti da fare, in settimana incontrerò il fondatore di CasaPound, Iannone, e poi si vedrà".

Nina Moric si svela e fa una confessione sorprendente sul fidanzato di Selvaggia Lucarelli -Ma si cambia argomento e l'attenzione passa su Selvaggia Lucarelli, con la quale Nina Moric ha già avuto qualche dissapore in passato. In particolare la showgirl si concentra sul fidanzato della Lucarelli e fa una rivelazione abbastanza inaspettata: “Il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, Lorenzo, fino al 2015 credo, ero uno degli admin della pagina Sesso, Droga e Pastorizia, dalla quale è stato bannato, visto che scriveva cose non troppo belle. - racconta la Moric, che porta alla luce una battaglia che la Lucarelli da tempo sta portando avanti - Sono la prima a ridere del black humor e tutto il resto, però onestamente credo che lui abbia esagerato davvero. Non è che voglio condannare qualcuno, vorrei solamente dire a Selvaggia che ha condotto questa battaglia per mesi, segnalato questa pagina, Sesso, Droga e Pastorizia, e poi il suo fidanzato ne faceva parte?". Nina Moric precisa di non avere astio nei confronti di Selvaggia ma di non comprendere questo particolare. Di certo la Lucarelli non rimarrà in silenzio...

