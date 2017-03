PAOLA BARALE/ Sbarca in Honduras per Raz Degan? Video, l'inno alla libertà (Isola dei Famosi 2017, 14 marzo)

PAOLA BARALE, IN HONDURAS PER RAZ DEGAN: VIDEO, IL SUO INNO ALLA LIBERTA' (L'ISOLA DEI FAMOSI, 14 MARZO) - L'arrivo di Paola Barale in quel dell'Isola dei Famosi 2017 è uno dei più attesi, e non solo della puntata di oggi, martedì 14 marzo. Si avvertiva già nell'aria che sarebbe potuto accadere un evento del genere, grazie al riavvicinamento, anche se a distanza, della bionda di casa Mediaset con il modello e regista israeliano Raz Degan. Quest'ultimo, sempre più convinto di mantenere il suo ruolo di temerario e vero Sopravvissuto del reality, ha già avuto modo di ricevere dei validi consigli da Rocco Siffredi, che da bravo ex Naufrago, ha potuto parlare a lungo della propria esperienza. Ed anche creare un ponte fra l'isolato del gruppo e gli altri concorrenti. L'arrivo di Paola Barale non fa che confermare come Raz Degan salga ancora una volta in vetta alla classifica di gradimento del pubblico, che all'annuncio dell'arrivo della conduttrice italiana all'Isola dei Famosi, ha dato il via ad un tam tam sui social senza fine. Si attende quindi di scoprire, dopo un iniziale rifiuto da parte della Barale, come sarà l'incontro con Raz Degan.

PAOLA BARALE, IN HONDURAS PER RAZ DEGAN: VIDEO, IL SUO INNO ALLA LIBERTA' (L'ISOLA DEI FAMOSI, 14 MARZO) - L'Isola dei Famosi 2017 non è mai stata più in fermento come dal momento in cui Paola Barale ha confermato il suo arrivo a Palaba. In queste ore l'ex conduttrice di punta della rete del Biscione, sta continuando a condividere diversi scatti e video con i fan tramite il proprio profilo Instagram. Dal romantico tramonto tutto rosso e arancione con vista mozzafiato sulle spiaggia bianche delle Honduras, al cielo terso di una mattina ad alto tasso di relax. Clicca qui per vedere il post di Paola Barale a L'Isola dei Famosi 2017. Paola Barale si trova in un'oasi di pace ed in un video mostra una felicità inattesa, espressa tramite una serie di piroette sulla spiaggia, al tramonto. Il tutto mostrato al rallentatore, in modo da dare un tocco di fatalismo al momento vissuto. E poi di corsa, la Barale si dirige verso la spiaggia, ma non ci è dato sapere che cosa succede in seguito. Oltre 50 mila like in meno di sei ore, grazie ad un hashtag eloquente: #freedom, libertà. Clicca qui per vedere il video di Paola Barale a L'Isola dei Famosi 2017.

