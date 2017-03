POMERIGGIO 5/ Barbara D'Urso tra cronaca e gossip. Di cosa si parlerà oggi, 14 marzo? Riassunto di ieri

POMERIGGIO 5, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 14 marzo 2017) - Barbara D'Urso è pronta a tornare, puntuale dalle 17.10, sul piccolo schermo di Canale 5 alla guida di una puntata di Pomeriggio 5. Il programma, che va in scena oggi martedì 14 marzo 2017 con la seconda puntata settimanale, abbraccia diverse tematiche, che vanno dalla cronaca all' attualità, il gossip e l'intrattenimento. In attesa di scoprire di che cosa si parlerà oggi, analizziamo insieme i principali servizi andati in onda durante la diretta di ieri pomeriggio. Uno dei principali servizi riguarda un caso di cronaca nera, il recente omicidio avvenuto a Cirò Marina, in provincia di Crotone. Il caso riguarda l'assassinio di Antonella Lettieri, la donna che recentemente è stata uccisa nella propria abitazione. Tutti descrivevano Antonella come una ragazza solare, allegra e dedita al dovere, lavorava come commessa presso un supermercato. Successivamente, si è parlato di un altro gravissimo caso di cronaca nera: Marcello Cimino, il clochard rinvenuto carbonizzato durante le scorse notti a Palermo. L'uomo è stato bruciato vivo. Negli ultimi tempi le statistiche parlano di un crescente numero di furti e violenze per le vie delle più grandi metropoli italiane. È il caso di Patrizia, una donna di 53 anni residente a Milano. La donna racconta di essersi recata tranquillamente alla propria attività, erano circa le 9 del mattino quando Patrizia tornava alla macchina. Una volta entrata nell'abitacolo, inaspettatamente qualcuno ha aperto la portiera aggredendola. Il tutto a causa della borsetta, l'uomo aveva intenzione di derubarla. Patrizia è stata selvaggiamente percossa, porta ancora i lividi sul viso e su tutto il corpo. Fortunatamente, una testimone ha potuto seguire l'evento da vicino, scambiandolo per un litigio tra marito e moglie ha avuto modo di chiamare le forze dell'ordine.

