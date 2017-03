Previsioni Oroscopo di Paolo Fox di oggi 14 marzo 2017 a LatteMiele: Bilancia, Capricorno e gli altri segni

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 14 MARZO 2017, A LATTEMIELE - Torna l'appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox su LatteMiele durante la rubrica di Latte e Stelle per la giornata di oggi martedì 14 marzo 2017. Attenzione all'Ariete che vede Marte e Venere fare un buon lavoro nel segno e regalare delle soddisfazioni. Per il Toro invece Marte potrebbe portare a intolleranza generale nei confronti di diverse situazioni. La volontà però è quella di sfruttare un periodo che nonostante tutto sembra positivo e pieno di aspettative intriganti. Il Cancro deve tenere sotto controllo molte e variegate situazioni, senza sbagliare mai niente. Per il Leone questa settimana è veramente di grande forza e questo si dimostrerà molto importante quando si passerà all'azione che sicuramente rappresenta un punto forte dei nati sotto questo segno. Attenzione però ad essere precipitosi e quindi a fare le cose troppo in fretta perchè questa è sempre cattiva consigliera.

TUTTI I SEGNI - Ecco nel dettaglio l'analisi segno per segno. Ariete: Marte e Venere nel segno rendono queste giornate frenetiche e ricche di stress tanto da portare qualche polemica e far pregustare la fine di un progetto. Toro: Marte nel segno potrebbe rendere qualcuno un po' intollerante, ma favorisce la realizzazione dei grandi progetti cui i Toro sembrano ambire. Periodo interessante per fare il punto della situazione anche da un punto di vista amoroso. Gemelli: Giornate di grande forza per quel che riguarda l'amore, mentre sul piano lavorativo persiste una condizione di disagio che potrebbe mettere in crisi le attività intraprese da poco. Cancro: le situazioni da tenere sotto controllo sono molte, e per qualcuno potrebbe essere difficile riuscire a riprendere fiato. Leone: questa settimana di grande forza si dimostra particolarmente utile all'azione. I grandi cambiamenti sono favoriti, anche se è necessario essere certi che non si stia prendendo un abbaglio. Vergine: Giornata di grande forza all'interno di una settimana molto positiva. Durante l'ultimo periodo potrebbe aver iniziato a prendere forma qualche progetto interessante che però ancora necessità di essere ben definito e organizzato con attenzione e cautela. Sul piano affettivo, la situazione amorosa è piuttosto stabile. Bilancia: momenti un po' pesanti per quel che riguarda i sentimenti, anche a causa dei numerosi impegni e dell'invadenza della sfera lavorativa. Giove nel segno, che rappresenta la salvezza all'ultimo istante, permette ancora di cadere in piedi nonostante le varie difficoltà. Scorpione: già da ieri potrebbe esserci stata qualche piccola riscossa in grado di inaugurare nel migliore dei modi questa nuova settimana piena di vitalità. Cielo importante per le nuove conquiste. Sagittario: situazione positiva che annuncia una settimana importante, soprattutto per chi desidera innamorarsi e per le amicizie che potrebbero iniziare a trasformarsi in qualcosa di più intenso. Chi si sente costretto a una vita particolarmente ripetitiva potrebbe essere smanioso di interessanti novità, presto soddisfatte da alcune conoscenze interessanti. Le giornate migliori saranno quelle di sabato e domenica. Capricorno: Giornate un po' pesanti a causa delle tensioni che si sono accumulate in famiglia e nell'ambiente lavorativo. Potrebbe essere necessario arginare alcune situazioni particolarmente gravose. A causa dello stress potrebbe non essere facile riuscire a trovare una mediazione o cedere a un compromesso ma, anche se non si potrà sempre mantenere la calma, si consiglia una maggiore attenzione per le giornate di oggi e domani. Acquario: la giornata di oggi si presenta un po' sottotono: durante questi giorni qualcuno potrebbe essersi trovato ad essere il protagonista di situazioni che non gli competevano, e mantenere la calma potrebbe rivelarsi difficile. Sabato e domenica giornate interessanti. Nonostante le difficoltà, la situazione astrologica si presenta molto favorevole per tutti coloro che desiderano innamorarsi. Pesci: giornate interessanti che si collocano all'interno di un periodo molto importante. La situazione astrologica si presenta come particolarmente avvincente, offrendo una metà settimana di grande interesse per quel che riguarda incontri e buone notizie: chi ha avanzato delle richieste nel passato non tarderà ad avere delle risposte. Sembra essere arrivato il momento di intraprendere nuovi progetti ed abbandonarsi a nuove emozioni: le storie che nascono adesso potrebbero avere una buona evoluzione, mentre quelle già in corso potrebbero presto subire una svolta.

