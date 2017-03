RAZ DEGAN/ Una dolce sorpresa in arrivo per lui? (Isola dei Famosi 2017, oggi 14 marzo)

RAZ DEGAN, IN ARRIVO UNA DOLCE SORPRESA PER IL NAUFRAGO? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, 14 MARZO) - Raz Degan potrebbe davvero essere uno dei papabili vincitori de L'Isola dei Famosi 2017: gli altri naufraghi non capiscono che parlando male di lui e mettendolo continuamente in cattiva luce, non fanno altro che fargli guadagnare punti agli occhi del pubblico. Non è un caso che Raz sia stato spesso nominato, senza però mai uscire. Si vocifera, oltretutto, (e a ragione!) che sull'Isola sia sbarcata la sua ex fidanzata, Paola Barale: la donna sembra che sia arrivata per incoraggiare e dare manforte all'ex fidanzato. Chissà che la presenza di Paola sull'Isola non farà cambiare atteggiamento all'uomo di ghiaccio.. così come si è sempre mostrato agli altri! Paola Barale, che è stata al suo fianco tanto a lungo, saprà certo meglio degli altri come prenderlo e non è detto che non riesca a far reintegrare Raz con il resto del gruppo: staremo a vedere come verrà presentata nella settima diretta con L'Isola in programma su Canale 5 e come se la caverà nel corso della prossima settimana.

RAZ DEGAN, LE SETTIMANE IN SOLITARIA E GLI SCONTI (ISOLA DEI FAMOSI 2017, 14 MARZO) - Il percorso del naufrago più particolare che abbia mai soggiornato sull'Isola Dei Famosi - Raz Degan - è, sin da subito, iniziato in maniera turbolenta. Degan si è subito mostrato poco incline alle relazioni interpersonali ed ai rapporti umani in generale. L'attore, ed ex modello israeliano, ha sempre affermato di voler vivere l'esperienza all'interno del reality show in maniera personale. Raz infatti ha sempre fatto di testa sua, agendo a modo proprio: si è isolato dal resto del gruppo, vivendo come se fosse solo sull'Isola. Si procura il cibo da solo, oltre a mangiare e dormire in solitaria (tranne nell'ultima settimana, quando si è trovato, per forza di cose, a condividere la tenda con il gruppo). Così facendo Degan si è attirato non poche antipatie da parte dei colleghi naufraghi, i quali non hanno perso occasione per punzecchiarlo. Ultimamente i rapporti sono stati particolarmente aspri con l'ex velina Giulia Calcaterra, che è uscita dal programma martedì scorso. Dopo essersi accusati a vicenda di falsità nella puntata precedente, i rapporti tra i due si sono raffreddati ulteriormente ed ogni occasione sembrava ottima per dare il via agli screzi tra i due. La scorsa settimana pare che l'attore israeliano riuscisse a ben sopportare Imma Battaglia, amica speciale di Eva Grimaldi, sbarcata sull'Isola con il preciso compito di riappacificare il gruppo. Raz Degan, secondo il compito affidatogli dalla produzione, avrebbe dovuto prendersi cura di lei offrendole vitto ed alloggio. Pare che Degan non abbia adempiuto completamente ai suoi doveri di padrone di casa, tanto che la Battaglia non ha mancato di lamentarsi una volta uscita dal programma. La donna ha anche spiegato di non aver detto nulla prima per non alterare ulteriormente gli equilibri già di per se fragili sull'Isola, affermando che ci sarebbe stato il pericolo di portare ulteriore zizzania nel gruppo.

RAZ DEGAN, COSA CI SI ASPETTA DA LUI NELLA PROSSIMA PUNTATA? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 14 MARZO) - Raz Degan dovrebbe essere un po' più malleabile, si è contraddistinto come l'uomo duro.. quello che non deve chiedere mai. Si è dipinto come colui che non ha bisogno degli altri, che è perfettamente in grado di cavarsela da solo anche in una situazione difficile come quella in cui si trova il gruppo. Il suo sembra quasi un voler costantemente dimostrare quanto sia perfettamente in grado di superare tutte le prove che gli si parano davanti. Raz Degan, secondo noi, possiede un lato dolce che ancora non è uscito del tutto: chissà che la presenza sull'Isola di Paola Barale non lo faccia emergere! La prossima settimana a L'Isola dei Famosi 2017, a partire dalla diretta di questa sera, potrebbe rivelarsi davvero carica di emozioni e di novità. Siete pronti?

