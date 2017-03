ROCCO SIFFREDI E IMMA BATTAGLIA / I due ospiti, fra consigli e tensioni (L'Isola dei Famosi 2017, 14 marzo)

ROCCO SIFFREDI, DAL CONTRASTO CON RAZ DEGAN AL RUOLO DI PACIERE (L'ISOLA DEI FAMOSI 2017, 14 MARZO) - La puntata de L'Isola dei Famosi 2017 di oggi, martedì 14 marzo, si arricchirà di due ospiti particolarmente hot, anche se per motivi diversi. Rocco Siffredi e Imma Battaglia interverranno infatti nello studio del reality, dopo aver trascorso alcuni giorni in compagnia dei Naufraghi. In questo giorno si è saputo distinguere in particolar modo l'ex concorrente e pornodivo Rocco, che dall'alto della sua esperienza precedente, ha potuto mitigare il mare mosso che ultimamente divideva Raz Degan dal resto dei Naufraghi. Non che il modello e regista israeliano sia un anomo semplice da domare, dato che le filosofie di vita dei due titani sono entrate spesso in contrasto. A nulla sono serviti i tentativi di Rocco di riportare sulla retta via Raz e trovare un punto d'incontro con i compagni d'avventura, mentre il pornoattore ha avuto modo di prendere le sue difese con Malena, in una delle tante occasioni in cui il gruppo più folto dell'Isola dei Famosi 2017 si è scagliato contro Raz Degan.

IMMA BATTAGLIA, TENSIONI AL SUO RIENTRO IN ITALIA: "HO PAURA AD USCIRE DI CASA" (L'ISOLA DEI FAMOSI 2017, 14 MARZO) - La presenza di Eva Grimaldi ne L'Isola dei Famosi 2017 aveva già dato modo di sollevare qualche rumors riguardo alla sua relazione con Imma Battaglia. Un dettaglio rivelato da Vladimir Luxuria durante le prime puntate del reality e che evidentemente hanno portato l'attrice italiana a voler varcare la soglia del coming out. In questi ultimi giorni, di ritorno in Italia, l'attivista e politica Imma è intervenuta in diverse trasmissioni televisive, in cui ha rivelato di aver subito diverse repressioni e insulti da parte del pubblico in seguito alla sua più recente visibilità. "Per la prima volta ho paura di uscire di casa", ha rivelato al Corriere Tv, ammettendo che non le era mai capitato prima d'ora di vivere una situazione così tesa. In un'intervista recente a Gay.it, Imma Battaglia ha manifestato inoltre il proprio stupore per quest'0ndata ingiustificata di haters, visto che "a Roma non ci siamo mai nascoste. Viviamo, ormai da qualche anno, la quotidianità come tutte le coppie di questo monddo e, senza nasconderci". Un amore alla luce del sole, quindi, che hanno voluto portare di fronte alle telecamere consapevoli che si sarebbe scavati nel profondo, alla ricerca del torbito. "Non mi sarei mai aspettata una reazione come quella che sto vedendo e vivendo", ha chiosato ancora una volta.

© Riproduzione Riservata.