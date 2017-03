Raz Degan/ Isola dei Famosi 2017, incidente hot in diretta: il naufrago si tuffa e il costume…

Raz Degan, incidente hot in diretta: il naufrago si tuffa in acqua e mostra i "gioielli di famiglia" (Isola dei Famosi) - Ancora una volta Raz Degan mostra (involontariamente) i suoi "gioielli di famiglia" in diretta! Per il naufrago è stata una diretta davvero molto emozionante: dopo aver vinto l'ennesima nomination (che ha visto perdente Moreno Donadoni), Raz ha ricevuto una bellissima sorpresa. Alla fine di una prova fisica, il noto regista israeliano ha infatti vinto una ricompensa più che piacevole: un incontro con la sua ex, Paola Barale. Ma facendo proprio un passo indietro alla prova, Raz ha dovuto tuffarsi in mare per recuperare uno stantuffo e proprio nel tuffo deve non essersi accorto del costume un pò troppo largo che, all'impatto con l'acqua, si è aperto un pò troppo, lasciando intravedere le sue nudità. La prima a commentarlo e a lanciare "l'allarme" in diretta è stata Vladimir Luxuria che con tono scherzoso ha dichiarato "Oh mamma che ho visto!". Alessia Marcuzzi ha indagato ironica "Cosa hai visto Vadi?", ma lopinionista dell'Isola dei Famosi ha poi dissimulato, lasciando al pubblico un sorrisetto malizioso che ha fatto comprendere tutto anche a chi al momento si è perso la scena!

