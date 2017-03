Raz Degan/ Isola dei Famosi, Rocco Siffredi scandalizzato: ”non fa l'amore da 20 anni, è solo spirituale!"

Raz Degan non fa l'amore da quando aveva 30 anni: la rivelazione di Rocco Siffredi all'Isola dei Famosi - Raz Degan non farebbe l'amore da quando aveva 30 anni: è questa l'inaspettata rivelazione fatta da Rocco Siffredi prima di andare via dall'Isola dei Famosi. Nel corso di una conversazione con Malena, l'attore hard che è stato ospite dei naufraghi per una settimana ha rivelato i dettagli di una chiacchierata intima fatta in riva al mare: "Lui è spirituale, me l'ha detto. Mi ha detto che da quando ha 30 anni è solo spirituale. Oggi me l'ha detto. - confessa Rocco Siffredi, che si addentra anche nei dettagli della relazione di Raz con Paola Barale - Mi ha detto: "Così come tu vuoi far sesso con tante donne, film, e così via, io ho tutto attraverso lo spirito. In un certo senso mi ha detto che, sì, ha avuto la sua storia con Paola Barale, una storia bellissima. Lei è e sarà per sempre l'amore della sua vita, però lui adesso è spirituale". Non ci sono conferme, ovviamente, su questa confessione, ma l'attore non avrebbe avuto motivo di raccontare qualcosa di non vero.

Raz Degan non fa l'amore da quando aveva 30 anni: questa sera l'incontro con Paola Barale - Raz Degan, che oggi ha 48 anni, non farebbe l'amore da circa 18 anni: è questa la rivelazione fatta da Rocco Siffredi che lascia Malena sorpresa. “Ha raggiunto proprio un’altra dimensione!” sono infatti le parole dell'attrice a luci rosse alla confessione di Siffredi, in partenza per l'Italia. Raz vivrebbe infatti in una dimensione totalmente spirituale e lontana dai piaceri della carne. Un particolare del quale, probabilmente, si parlerà anche questa sera nel corso della nuova diretta dell'Isola dei Famosi, durante la quale arriverà una bellissima sorpresa per Raz: la sua ex Paola Barale. Dopo vari sospetti, la conduttrice ha infatti confermato di essere in Honduras con una serie di scatti e video che la vedono immersa nelle bellezze della natura del luogo. Una puntata sicuramente ricca di emozioni che ci riserverà quindi molte sorprese.

© Riproduzione Riservata.