Rocco Siffredi contro Samantha De Grenet/ Isola dei Famosi 2017, lite in diretta: Alessia Marcuzzi interviene

Rocco Siffredi contro Samantha De Grenet, scontro in diretta all'Isola dei Famosi: Alessia Marcuzzi ammonisce i naufraghi - Un inizio scoppiettante all'Isola dei Famosi per la nuova diretta che ha visto subito uno scontro tra Samantha De Grenet e Rocco Siffredi. Alessia Marcuzzi ha dato il via alla puntata presentando proprio il noto attore hard e lanciando il primo collegamento con la Palapa. Un video ha riassunto in breve la settimana di Rocco e soprattutto le sue idee sul gruppo e la nota "Roma bene" caratterizzata da due elementi: Samantha De Grenet e Giulio Base. È la prima, secondo l'attore, la vera manipolatrice e quindi regina del gruppo, affermazioni che in diretta portano ad un confronto tra i due. Rocco definisce Samantha la vera stratega e si schiera dalla parte di Raz: "Voi due siete i veri leader del gruppo, ma la differenza è che Raz ci mette la faccia, tu invece la fai mettere agli altri!", parole che scatenano scroscianti applausi da parte del pubblico in studio, palesemente schierati dalla parte di Degan. Quest'ultimo prende poi la parola e conferma le parole di Rocco Siffredi, definendo la De Grenet una "principessa" che manipola a suo piacimenti gli altri naufraghi. La stessa Alessia Marcuzzi chide a Nancy e ad Eva perchè le critiche vengono fatte alle spalle di Samantha ma in studio nessuno dice la sua, particolare notato anche da Rocco Siffredi.

© Riproduzione Riservata.