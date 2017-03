SAMANTHA DE GRENET/ Cosa dirà Rocco Siffredi sul suo conto? (Isola dei Famosi 2017, oggi 14 marzo)

SAMANTHA DE GRENET, FINIRÀ NEL MIRINO DEL GRUPPO? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 14 MARZO) - Da sempre considerata come la leader silenziosa (ma neanche troppo) del gruppo dei naufraghi che si contrappone a Raz Degan (cioè tutti), Samantha De Grenet a L'Isola dei Famosi 2017 ha sempre mantenuto un rapporto non esattamente idilliaco con chi la pensava diversamente da lei. Tutti ricordano le critiche lanciate alla redazione fin dalla prima diretta, a causa delle condizioni precarie in cui erano costretti a vivere i naufraghi appena sbarcati sull'isola dell'Honduras. La stessa Samantha si rese protagonista di uno scontro plateale con Alessia Marcuzzi, che ricordò alla showgirl quale fosse la situazione drammatica in Italia, sopratutto perché la puntata venne trasmesse poche settimane dopo la tragedia dell'hotel di Rigopiano. Samantha De Grenet, fin dall'inizio, ha legato molto con Malena e Nancy, e mentre trascorrevano le prime settimane sull'Isola il rapporto tra lei e Giulio Base diventava più stretto. Un legame che dura ancora, con Samantha in posizione nettamente superiore rispetto all'attore romano. Proprio Samantha De Grenet e Giulio Base sono stati identificati da Rocco Siffredi come la "Roma bene" de L'Isola dei Famosi 2017: coloro che un po' manovrano, guidato gli altri concorrenti nelle scelte e nel percorso. Andando via dall'Honduras, Rocco si è tolto qualche sassolino con Samantha e se fosse ospite in studio in prime time da Alessia Marcuzzi, è molto probabile che la questione venga fuori eccome. Cosa risponderà a quel punto la naugrafa? È davvero lei che manovra tutto?

SAMANTHA DE GRENET, LA SUA POSIZIONE CONTRO RAZ DEGAN (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 14 MARZO) - La settimana scorsa a L'Isola dei Fampsi 2017 si è partiti, da subito, con la netta contrapposizione tra Raz Degan ed il resto dei naufraghi, capeggiato appunto da Samantha De Grenet. La showgirl romana ha ripetuto quelli che sono i concetti fondamentali che stanno alla base della rottura del gruppo con l'ex della Barale. È Raz ad essersi estraniato dal gruppo; è Raz a stuzzicarli ogni volta che gli è possibile; è Raz a parlare male di tutti, sopratutto quando non ci sono le telecamere a riprendere quello che succede sull'isola. Samantha ha inoltre trovato l'appoggio dallo studio di una scatenata Imma Battaglia, sebbene quest'ultima sia stata pesantemente fischiata dal resto dello studio, e questo Samantha e gli altri naufraghi non hanno potuto sentirlo. La De Grenet è rimasta molto contenta quando durante la prova leader Malena, sua amica, ha avuto la meglio sul nemico pubblico numero uno, Raz Degan. La strada per le nomination si è fatta in discesa per la De Grenet, dal momento che non ha dovuto preoccuparsi delle mosse di Raz. Malena ha inoltre salvato la showgirl, votata durante le nomination da Moreno, mandando il rapper al televoto, oltre a Simone Susinna, con Raz che è risultato il più votato dal resto dei naufraghi, come era prevedibile. Samantha, in settimana, ha avuto modo di rivalutare il suo pensiero su Moreno, critiandolo apertamente poiché ha votato lei e non Rocco Siffredi, che odia. Un voto che è stato visto come pura strategia da parte di Samanta ed il resto del gruppo. La De Grenet, inoltre, durante la diretta, ha avuto modo di trascorrere qualche minuto 'piccante' con Rocco Siffredi dietro il famoso paravento dell'isla Desnuda. Samantha è stata al gioco, convincendo tutti i telespettatori da casa.

