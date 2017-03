SIMONE SUSINNA/ Il televoto stavolta lo eliminerà? (Isola dei Famosi 2017, oggi 14 marzo)

SIMONE SUSINNA, IL MODELLO RISCHIA DI ESSERE ELIMINATO (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 14 MARZO) - Il percorso di Simone Susinna a L'Isola dei Famosi 2017 non è stato sicuramente dei più lineari, in quanto quest'ultimo è apparso molto sulle sue nelle prime settimane per poi aprirsi piano piano con i suoi compagni di avventura, ed in conseguenza con il pubblico a casa. Per rimanere sull'Isola - fermo restando che attualmente si trova ancora in nomination, dopo aver scampato l'eliminazione la scorsa settimana - dovrebbe cercare di continuare su questa strada, cercando di farsi conoscere per come è fatto e prendendo posizione quando ritiene giusto farlo, soprattutto per le cose che lo riguardano. Per la diretta in programma stasera, il pubblico auspica a vedere un Simone più determinato, concentrato, sicuro di se stesso e meno incline a subire il fascino delle belle naufraghe con le quali condivide l'esperienza dell'Isola dei Famosi. Contro di lui sono schierati Moreno e (l'amatissimo dal pubblico) Raz Degan: una prova non facile da superare, dal momento che anche il rapper può contare su un buon numero di fans. In più, votando contro Samantha, la settimana scorsa sembra aver rivisto le sue posizioni contro Degan, e questo potrebbe convincere qualcuno a dargli una chance in più. Simone Susinna rischia grosso: avrà ancora modo di dimostrare chi è davvero, rimanendo in Honduras?

SIMONE SUSINNA, IL RAPPORTO CON GIULIA CALCATERRA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 14 MARZO) - Simone Susinna: siciliano, classe '93, occhi azzurri, bel sorriso e fisico palestrato è anch'esso un naufrago dell'Isola più spiata d'Italia è uno dei protagonisti de L'Isola dei Famosi 2017. Sin dall'inizio del programma si è fatto notare per la sua prestanza fisica e per il suo carattere timido e riservato. In molti lo hanno accusato di essere il tipico bello che non balla, ovvero quel tipo di persona che non è in grado di esporsi, prendendo una posizione chiara e decisa su ogni questione che si affronta. Le prime settimane sembra che, effettivamente, sia stato così: il ragazzo parlava poco, pur impegnandosi molto nelle diverse prove settimanali. Nonostante questo suo modo di essere il ragazzo è riuscito a farsi apprezzare a casa per la sua riservatezza, per l'educazione dimostrata, ma anche per questa sua timidezza. Magari si pensava, dato l'aspetto fisico aitante, che fosse uno di quei soliti spacconi capaci solamente di mettersi in mostra. Nelle ultime settimane il naufrago sembra essersi ambientato meglio: rispetto agli inizi è sicuramente più spigliato, ma anche più aperto alle relazioni interpersonali. Tanto che si vociferava ci fosse del tenero tra lui ed un'altra naufraga, ovvero l'ex velina Giulia Calcaterra. Inizialmente i due giovani sembravano provare più di una simpatia reciproca, però non è mai apparentemente successo nulla, come la Calcaterra ha sottolienato. Ora, Giulia è stata eliminata e Simone - per il momento - continua la corsa in Honduras: ce la farà a scampare un'altra nomination? Come interverrà in prime time durante la settima diretta, in merito ai nuovi equilibri che paiono delinearsi all'Isola dei Famosi 2017?

