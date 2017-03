STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: L'isola dei famosi e Batman Begins (martedì. 14 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 14 MARZO 2017 - Per la prima serata di oggi, martedì 14 marzo 2017, la programmazione delle reti Mediaset, prevede una vasta offerta che spazia tra differenti generi televisivi come il reality show dell'Isola dei famosi, il grande cinema con film come Batman Begins e Born to raise hell per finire con programmi d'intrattenimento, cartoni animati e programmi sportivi con la diretta del match tra Leicester City e Siviglia valido per la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Anche la serie tv poliziesca è in lista dei programmi stasera, che viene mandata in onda su Top Crime con The Mentalist III, dove è possibile seguire gli episodi 18 e 19. Ma dopo questa breve presentazione, passiamo nel dettaglio della programmazione Mediaset.

Si parte su Canale 5 alle 21.10 con un nuovo appuntamento dell'Isola dei famosi, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Continuano i litigi sull'isola tra Raz Degan ed il resto dei naufraghi. Nella scorsa puntata l'ex compagno di Paola Barale è stato accusato di maltrattare gli operatori. A muovere le accuse sono state in particolare Samantha De Grenet, Imma Battaglia ed Eva Grimaldi. Nel frattempo dopo l'eliminazione di Giulia Calcaterra i nominati di questa settimana sono il rapper Moreno, Raz Degan ed il modello Simone Susinna. Italia 1, dalle 21.10, propone Batman Begins, un classico che non mancherà di affascinare gli amanti delle avventure dell'eroe mascherato di Gotham City. La pellicola, diretta da Christopher Nolan, annovera tra i suoi interpreti Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson e Katie Holmes. Il film rappresenta una versione moderna degli inizi della storia dedicata a Batman ed ispirata ai fumetti ideati da Bob Kane e Bill Finger. Su Rete 4, in diretta dall 20.40, verrà trasmesso il match valido per le qualificazione ai quarti di finale di Champions League tra il Leicester City, ormai orfano del tecnico italiano Ranieri ed il Siviglia. L'altro match della serata, che verrà trasmesso solo su Mediaset Premium, vedrà scontrarsi la Juventus di Massimiliano Allegri e la compagine del Porto. La5, per gli appassionati dei film sentimentali e drammatici, proporrà il film Un amore di donne, pellicola del 1988 con la regia di Nelo Risi e l'intepretazione di Laura Morante, Bruno Ganz e Claudine Auger. La trama racconta la storia di Gabriella, sposata con l'ex amante della madre. Il rapporto tre le due donne è molto teso e la giovane donna finirà per innamorasi di Franco, un giovane pilota di aerei. Medieset Extra, dalle 21.15, trasmetterà una nuova puntata di Zelig Anthology, il programma che raccoglie tutto il meglio delle passate edizioni di uno delle trasmissioni comiche più amate televisione italiana dell'ultimo decennio. Su Iris, alle 21.00, spazio alla mini serie tv drammatica, Aldo Moro-Il presidente, che racconta la vita di Aldo Moro, interpretato da un brillante Michele Placido. La serie è stata prodotta da Taodue e diretta dal regista Gianluca Maria Tavarelli. Su Italia 2, alle 21.10, spazio al film d'azione Born to raise hell con Steven Seagal che interpreta Robert Samuels, un poliziotto impegnato in una complessa operazione che ha l'obiettivo di bloccare un ingente traffico di droga ed armi diretto da Bucarest verso i Balcani. Top Crime, alle 21.10, appuntamento con due nuovi episodi della serie tv crime The Mentalist III. I titoli degli episodi che verranno trasmessi sono Il miglio rosso e Tutte le rose rosse hanno le spine. Infine, per la gioia dei più piccoli, su Boing, dalle 21.00, verranno trasmesso due episodi Tenn Titans, il cartone animato che racconta le avventure di un gruppo di adolescenti supereroi.