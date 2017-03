STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Un passo dal cielo 4 e Made in Sud (martedì, 14 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 14 MARZO 2017 - Per la prima serata di oggi, martedì 14 marzo 2017, il palinsesto di casa Rai è come sempre molto vasto e ricco di prodotti televisivi tra i più amati dagli spettatori. Tra fiction e programmi consalidati, la primavera fa il suo ingresso in Rai con il ritorno di Made in Sud sempre su Rai Due, proprio come gli anni precedenti, con la conduzione affidata al cantante Gigi D'Alessio. E mentre su Rai Uno continua la fiction che sta appassionando milioni di italiani, Un passo dal cielo, giunta alla quarta stagione, a Rai Tre approda la trasmissione #Cartabianca condotta da Bianca Berlinguer. Sulle reti secondarie della Rai un'ampia scelta di film, serie tv e documentari allieterà la prima serata. In programma, infatti, oltre al documentario sulle leggende del Rock, questa settimana i Foo Fighter, ci saranno film classici come il Dracula di Bram Stroker, Stanlio e Olio, e le serie tv Blue Blood e Superhumans. La lotta sarà senz'altro tra le prime tre della classe Rai, con Made in Sud favorito almeno sulla carta, soprattutto per le novità che presenterà ai telespettatori data la sua prima serata. Ma adesso vediamo nel dettaglio la programmazione delle reti Rai.

Su Rai Uno andrà in onda Un passo dal cielo 4. I due episodi in prima serata, Le scelta, e Ferita mortale, saranno ricchi di soprese e colpi di scena. A cominciare da Livia e Francesco che dopo un periodo burrascoso di riavvicineranno. Per saperne di più, per gurdare le repliche o per conoscere le anticipazioni basta consultare il sito Rai e RaiPlay per repliche e approfondimenti. Dopo la fiction di successo, seguirà il rotocalco più famoso d'Italia, Porta a Porta condotto dal giornalista e scrittore Bruno Vespa. La prima e attesissima puntata di Made in Sud allieterà la serata degli spettatori di Rai Due. Il noto programma di comicità e cabaret, quest'anno sarà condotto dall'artista e cantante napoletano Gigi D'Alessio, già ospite nelle scorse edizioni e preso di mira negli sketch dai comici della trasmissione, come Francesco Cicchella. Confermate, anzi confermatissime le presenza femminili. Le bellissime Fatima Trotta ed Elisabetta Gregoraci affiancheranno Gigi D'Alessio nella conduzione. Subito dopo Made in Sud, andrà in onda Sbandati condotta dalla coppia Gigi e Ross. Immancabile su Rai Tre il programma #Cartabianca condotto dalla brillante Bianca Berlinguer. La trasmissione che si vanta di analizzare tutti i temi sociali e più importanti che tengono banco nel nostro paese, con tanti servizi, approfondimenti, tanti ospiti importanti e faccia a faccia con politici e personalità di spicco nel panorama italiano. Su Rai 4 andrà in onda un classico dell'horror, il film Dracula di Bram Stroker, a cui seguirà la serie televisiva Stan Lee's Superhuman giunta al suo dodicesimo episodio. Si lasciano per un istante film e serie tv e si passa alla musica e all'arte su Rai 5. Infatti, in prima serata andrà in onda l'opera Manon Lescaut un'opera in quattro atti del maestro Giacomo Puccini. Subito dopo, invece, Rai 5 trasmetterà il documentrio sulla musica Rock Legend, il programma che ripercorre tappa dopo tappa tutta la vita dei gruppi che hanno segnato la storia del rock mondiale. Questa settimana ci saranno i Foo Fighter. Il programma di Rai Movie, invece, ruota intorno al cortometraggio di una delle coppie più divertente di sempre, Stanlio e Ollio in Il circo è fallito. Una pellicosa del 1932 che racconta in chiave comica le pessime condizioni di due lavoratori di un circo che versa in spiacevoli condizioni economiche. Al termine, andrà in onda il film d'azione, L'immortale. Il film diretto da Richard Berry e con protagonista uno straordinario Jean Reno. Il film è ispirato alla storia vera di Jackey Imbert, il capo della mafia marsigliese che esce incredibilmente vivo dopo un attentato. L'attore francese si calerà nelle vesti di un mafioso che sopravvive a ben 22 colpi d'arma da fuoco. Fanalino di coda della programmazione Rai con Rai Premium che manderà in onda un doppio episodio di Blue Bloods la serie televisiva di genere poliziesco prodotta dal 2010 in poi. Dedizione e L'età dell'innocenza sono gli episodi che intratterranno il pubblico televisivo.