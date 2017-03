STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Le regole del delitto perfetto e Private Eyes (martedì, 14 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 14 MARZO 2017 - Per la prima serata di oggi, martedì 14 marzo 2017, la programmazione della piattaforma satellitare di Sky, prevede la messa in onda dei nuovi episodi delle serie tv più seguite del momento, dei reality e film. Probabilmente, il canale più seguito sarà Sky Cinema Passion, in cui verrà trasmesso il film "Joy". Ma anche le serie televisive sono molto seguite in prima serata. Sky Atlantic potrebbe registrare ascolti molto alti con l'episodio di Vikings. I reality di cucina sono oggi molto apprezzati dal pubblico di tutto il mondo, in particolare, le sfide che riguardano gli aspiranti chef di Hell's Kitchen USA potrebbero essere un colpo di scena in fatto di ascolti. Non mancherà una vasta scelta di film messi a disposizione dai canali dedicati al cinema. Ma adesso scopriamo nel dettaglio la programmazione della serata Sky.

Sul canale Fox, in prima serata, andrà in onda l'episodio 14 della terza stagione della serie Le regole del delitto perfetto. Nel corso dell'episodio, dal titolo "He made a Terrible Mistake", i telespettatori assisteranno alle vicende legate ad Annalise Keating e ai cinque studenti. Su Fox Crime verrà trasmesso la settima puntata della prima stagione di Private Eyes, dal titolo "L'informatore". Durante la puntata un semplice caso diventerà una situazione di grande rischio per Shade e Angie. Sul canale Sky Atlantic andrà in onda il secondo episodio della terza stagione. Nel corso della puntata a Kattegat arriverà un personaggio misterioso, ovvero Harbard. Su Fox Life invece, verrà trasmesso il settimo episodio della prima stagione di Younger, intitolato "Lavori pericolosi". Lizie avrà bisogno di trovare del denaro, senza farsi scoprire da Josh. Sul canale Sky Uno la nona puntata della quindicesima stagione di Hell's Kitchen USA, in cui gli aspiranti chef continueranno a sfidarsi tra loro. I loro lavori verranno giudicati, ancora una volta, dal temuto Gordon Ramsay. Il vincitore del reality avrà l'opportunitò di entrar a far parte di un noto ristorante. Su Sky Cinema 1 verrà trasmesso il film Come saltano i pesci. Si tratta di una pellicola di genere drammatico che vede protagonista Matteo, a cui cambia improvvisamente la sua vita a causa di una telefonata. Su Cinema Hits andrà in onda Black Sea, il cui protagonista è il capitano Robinson. L'uomo vive la sua vita nella frustrazione e decide di far parte di una missione clandestina, navigando in segreto nel Mar Nero. Su Cinema Family verrà trasmesso La figlia della sciamana. Si tratta di un film ispirato al libro "The Shamer Chronicle" di genere d'avventura. La protagonista è Dina che, dotata di poteri soprannaturali, combatte per salvare un principe. In prima serata, martedì 14 marzo, andrà in onda Joy. Nel corso del film i telespettatori conosceranno la famiglia di Joy, una Cenerentola "moderna" che deve sopportare le umiliazioni dalla sorellastra. La ragazza sogna di trovare il principe azzurro. Un giorno la vita di Joy cambia drasticamente ed è costretta, tra tradimenti e inganni, a trovare la vera felicità. Su Sky Cinema Max, verrà trasmesso Hellboy. Si tratta di un film che ha al centro della trama la "Difesa e la Ricerca del Paranormale" e dei personaggi bizzarri.