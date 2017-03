STEFANO BETTARINI/ Ha 'nascosto' Paola Barale? (Isola dei Famosi 2017, oggi 14 marzo)

STEFANO BETTARINI, È L'INVIATO DEL REALITY: LA LOVE STORY CON LA MELLO (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 14 MARZO) - Stefano Bettarini inviato a L'Isola dei Famosi 2017: l'ex calciatore cerca di superare la delusione con Dayane Mello. Dopo appena due settimane di intensa passione, Stefano si è ritrovato a scoprire dai giornali che Dayane aveva già voltato pagina. In studio nessuno osa chiedere a Bettarini come si senta ma la presentatrice Alessia Marcuzzi è al fianco del suo inviato, lo difende e lo sostiene. Riuscirà Stefano a dimenticare Dayane? Ritroverà la serenità? Siamo ormai al 41esimo giorno sull'isola e Stefano Bettarini appare provato: fisicamente è una roccia ma la brutta rottura con la Mello e la lontananza da casa iniziano a segnare l'ex marito di Simona Ventura. Stefano cerca di mostrarsi sorridente e sereno, ma al settimanale Chi ha confessato il suo stato d'animo. Bettarini ha detto si sentirsi deluso dalla Mello e che il gioco è bello quando la coppia si comporta in modo leale senza farsi del male. Betta ha ammesso che Dayane non era la persona giusta: per lei ora prova amarezza ma è sicuro di riuscire a superare anche questa prova. Stefano ha anche aggiunto che si dedicherà di più al lavoro all'Isola dei Famosi per dimenticare: è un inviato preciso, scrupoloso, attento, è sempre vicino ai concorrenti e si preoccupa anche del pubblico da casa.

STEFANO BETTARINI, È L'INVIATO DEL REALITY: SPRONA I NAUFRAGHI DURANTE LE PROVE RICOMPENSA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 14 MARZO) - I naufraghi, durante l'ultima settimana a L'Isola dei Famosi 2017, hanno affrontato una particolare prova ricompensa: hanno dovuto fare la piramide umana per conquistare pollo arrosto con condimento di patate. Stefano Bettarini ha spiegato alla perfezione le dinamiche della sfida e ha anche aiutato i vip in gara a svolgerla correttamente, in modo da poter vincere il premio in cibo. Li ha incitati mentre il tempo scorreva, li ha spronati a dare il meglio di se, insomma li ha incoraggiati. Ma la settimana per i naufraghi è stata pesante: ha piovuto costantemente e molto e Stefano ha dovuto sostenere moralmente i concorrenti in gara. In particolare Bettarini è stato vicino a Eva Grimaldi, la sua compagna Imma Battaglia ha abbandonato il programma e l'inviato l'ha consolata dopo il ritorno alla civiltà della partner.

STEFANO BETTARINI, È L'INVIATO DEL REALITY: HA TENUTO NASCOSTA PAOLA BARALE (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 14 MARZO) - Questa sera la puntata dell'Isola dei famosi riserverà una sorpresa che ormai è già nota a tutti: il possibile arrivo di Paola Barale alla playa di Canale 5. Toccherà proprio a Stefano Bettarini tenere nascosta la presenza della Barale, in particolare all'ex Raz Degan: l'inviato dovrà scegliere il momento più opportuno per annunciare ai naufraghi la visita inaspettata di Paola. E sempre Stefano dovrà condurre nomination ed eliminazioni. Chi andrà via dall'Isola? Chi riuscirà a salvarsi e a proseguire nel gioco? Bisogna aspettare ancora qualche ora, poi conoscere l'ultimo eliminato e vedremo Paola Barale riabbracciare il suo Raz.

