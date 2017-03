STEFANO DE MARTINO/ News: pronto a sbarcare su Canale 5, non solo con il serale (oggi, 14 marzo 2017)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: PRONTO A SBARCARE SU CANALE 5 CON LE OLIMPIADI, ECCO QUANDO (OGGI, 14 MARZO 2017) - Stefano De Martino pronto a sbarcare in prima serata Canale 5: il ballerino è spesso impegnato sulla rete ammiraglia nazionale, specie con i pomeridiano di Amici 16, ma dopo l’esperienza a Selfie - Le cose cambiano in qualità di mentore non tornava in prime time da un po’. L’occasione giusta si è presentata proprio ad una settimana dalla partenza del serale del talent, grazie alla serata nominata “Le Olimpiadi della Tv di Uomini e Donne”. TvBlog, in anteprima, ha svelato i nomi dei numerosissimi concorrenti - volti o ex volti del people show di Maria De Filippi - che vi prenderanno parte, da Gemma Galgani a Claudio Sona, da Francesca Del Taglia a Aldo Palmeri. E De Martino, invece? Lui sarà parte della giuria che, prova dopo prova (prendendo spunto da Amici, Avanti un altro, Striscia la notizia e altre trasmissioni della rete), sarà chiamato a giudicare l’operato di ognuno. Insieme al ballerino, ci saranno anche Rudy Zerbi, Alfonso Signorini, le veline del Tg satirico (Irene Cioni e Ludovica Frasca), il compagno di avventure di De Martino, Marcello Sacchetta, Platinette, Valeria Marini, Garrison Rochelle e diverse altre personalità. Un appuntamento decisamente da non perdere.

