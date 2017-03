STRISCIA LA NOTIZIA/ Quali saranno i servizi di oggi, 14 marzo? Riassunto, l'aggressione ad Abete

STRISCIA LA NOTIZIA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 14 marzo 2017) - Questa sera, martedì 14 marzo 2017, su Canale 5 va in onda un nuovo episodio di Striscia la Notizia, il Tg satirico ideato quasi trentanni fa da Antonio Ricci e presentato dai comici ed attori siciliani, Salvatore Ficarra e Valentino Picone. In attesa di scoprire i nuovi servizi, vediamo il riassunto della puntata di ieri. Dopo lo stacchetto delle veline Irene Cioni e Ludovica Frasca ed il cameo poetico di Valentino Picone, è il momento del primo servizio realizzato da Dario Ballantini nei panni di un nuovo personaggio, Susanna Camusso, che per le vie della capitale interroga i poveri passanti sul futuro che avranno i voucher, voluti dal governo Renzi. Rajae è tornata a parlare delle navi di soccorso italiane. Dopo il primo pasticcino della serata tocca a Moreno Morello, impegnato nel suo Verificatour. Si è occupato di uno strano rapporto di interessi tra medici e farmacisti. Grazie a dei ganci infatti l'inviato ha scoperto che un farmacista di Grossetto riconosceva un 10%, da gestire ai dottori che prescrivevano i farmaci ed indirizzavano i pazienti proprio verso la sua farmacia. Si passa poi al momento delle migliori castronerie in tv segnalate dal pubblico a casa a cui segue il servizio realizzato da Eugenio il Genio. L'inviato, travestito da Rajae, si è interessato delle tasche di molti immigrati che si vedono ancora costretti a pagare laute somme di denaro per rinnovare il permesso di soggiorno, nonostante la questura abbia disposto una tassa unica per tutti. Max Laudadio si è occupato invece della vendita di alcolici ai minori di diciotto anni e lo ha fatto grazie a dei complici che si sono finti minorenni. All'entrata di un supermercato i due ragazzi hanno chiesto ai passanti di comprare per loro degli alcolici e nessuno di loro si è opposto. Dopo una serie di pasticcini, tocca ad un servizio shock, Luca Abete ha subito un'aggressione di una violenza inaudita in un mercato abusivo di Caserta. Vedendo la presenza dell'inviato e dei cameraman, i diretti interessati dopo aver cercato di coprire tutto, hanno cominciato a spintonare e distruggere la telecamera a bastonate per poi calpestarla. A Luca Abete, dopo un breve inseguimento, è toccato un calcio in faccia ma grazie ad alcuni cittadini è riuscito a trovare riparo in un bar. La puntata si chiude con la rubrica Striscia lo Striscione, curata dal simpatico ed istrionico Cristiano Militello.

