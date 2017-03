SUPERGIRL/ Oggi, martedì 14 marzo 2017, non va in onda: ecco perché

SUPERGIRL, OGGI NON VA IN ONDA (martedì 14 marzo 2017) - Stasera, martedì 14 marzo 2017, non andrà in onda un nuovo appuntamento il telefilm Supergirl su Italia 1. La serie però non è terminata, ma semplicemente Italia 1 ha deciso di cambiare la sua programmazione e tornerà di sabato la settimana prossima quando sul calendario ne avremo venticinque. La scorsa settimana è andata in onda la puntata numero 10 della seconda stagione dal titolo ''Possiamo essere noi'', mentre la prossima, la 11, si intitolerà ''Cronache Marziane''. Non sappiamo però perchè Italia 1 ha deciso di effettuare questo slittamento che ha visto spostarsi a sabato prossimo anche gli altri due telefilm che si muovevano in parallelo con Supergirl e cioè The Flash e Arrow. Al posto di Supergirl e degli altri telefilm vedremo in onda il film di Christopher Nolan ''Batman Begins''. Il regista ha deciso di rilanciare la figura del supereroe andando a portare sullo schermo le avventure del Cavaliere Oscuro, primo film di una trilogia che ha avuto un grandissimo successo in tutto il mondo.

