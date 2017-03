Squalifiche post Juventus Milan/ Stop per Carlos Bacca, "pagano" Galliani e Maiorino

SQUALIFICHE POST JUVENTUS MILAN, AMMONIZIONE CON DIFFIDA A GALLIANI E MAIORINO - Le polemiche non si placano e Juventus Milan non è terminata al fischio finale dopo il gol realizzato da Paulo Dybala su calcio di rigore che ha regalato ai bianconeri un successo importante. Oltre alla squalifica di Carlos Bacca sono arrivate altri provvedimenti nei confronti del Milan. Infatti è stata combinata una ammenda da cinquemila euro alla società in quanto responsabile oggettivamente dell'omissione di impedire l'ingresso in campo di un dirigente non inserito nella distinta per la gara. Inoltre è arrivata un'ammonizione con diffida sia ad Adriano Galliani che a Rocco Maiorino. Entrambi sono stati rei di aver rivolto alla fine della partita vicino agli spogliatoi frasi offensive nei confronti dei calciatori della squadra avversaria e cioè la Juventus. Vedremo se il Milan risponderà di fronte a questa situazione e magari presenterà un ricorso.

SQUALIFICHE POST JUVENTUS MILAN, SQUALIFICA PER UNA GIORNATA A CARLOS BACCA - Continua lo strascico di polemiche legate a Juventus Milan, gara vinta dai bianconeri all'ultimo minuto grazie a un calcio di rigore, molto discusso, realizzato da Paulo Dybala. Non è sfuggito al giudice sportivo il comportamento dell'attaccante colombiano dei rossoneri Carlos Bacca che è stato squalificato per una giornata oltre a un'a,mmenda di diecimila euro. Il calciatore è stato accusato di aver al termine della gara e già da sostituito protestato in maniera veemente nei confronti dell'arbitro addizionale. Si è avvicinato a questo in maniera piuttosto aggressiva e plateale fino a che non è stato allontanato con la forza dall'allenatore VIncenzo Montella e dai suoi dirigenti. Il calciatore quindi non sarà a disposizione per la gara di sabato sera quando allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano arriva il Genoa di Andrea Mandorlini dopo il ko nel derby della Lanterna della settimana scorsa. Staremo a vedere cosa accadrà e se la società proverà a fare un ricorso, anche se sembra che questo non dovrebbe accadere visto che si tratta di una sola giornata.

